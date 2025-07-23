劉靜娟／雞母相踏，你也欲看

朋友講伊有LINE的慒心（焦慮），隨時去看有新的訊息無；我講我嘛會，日子過著無聊，不時想欲看別人咧創啥，有分享啥無。

我若佇群組分享一个短片，尤其是推薦一齣連續劇／電影，就直直去巡，看有人捀場無。可惜，點開來看的真少，有的人貼一个圖意思意思，表示我知矣；有的人恬恬，只是「已讀」內底一个數字。

比起來，我較有反應，朋友推薦的連續劇／電影，有時我竟然是唯一會去看的人。敢講我時間比人較濟，抑是較好「拐」？

我安慰／呵咾家己：應當是我猶有少年時的好奇。

做囡仔的時阮媽媽就講我，「雞母相踏，你也欲看」。

有時會講我較成（像）爸爸。小學畢業前我去相館翕兩寸相片；翕好的時，攝影師共攝影箱的烏布掀起來，問我是毋是某乜人的查仔囝，講我和爸爸真親像。

毋過，媽媽講我成爸爸，是講個性。

上捷聽媽媽批評爸爸的話是：「天頂有梯，伊嘛欲peh（爬）起去。」

因為伊愛旅行，愛迌（thit-thô，玩耍），做啥攏興tshih-tshih。爸爸講：「若毋是我愛迌，你哪有可能去遐濟所在？」

有影，爸爸的相簿有伊和兩位木材同行的朋友tshuā（帶）某囝去日月潭、關仔嶺、阿里山旅行的相片。八九十年前，這可能毋是真普遍。

有一回爸爸來台北，士林園藝所拄好開放，我就tshuā伊去看奇巧的花草，閣再去外雙溪「電影城」參觀，這个「節目」予伊大開眼界，直直呵咾，「有價值，好看，後遍tshuā媽媽來看。」

後遍和媽媽去，猶是爸爸較有興趣，佇邊仔共媽媽解說；有說明文字的，目鏡就掛起來，款款仔讀。伊敢若攏袂忝，暗時閣欲去電視公司看節目錄影呢。

阮兜（tau，家）附近的中泰賓館有一个小型的展覽，我tshuā爸媽去看，閣對大廳的木雕大象看到後面開闊的花園。聽講遐有一間豪華的「泰宮套房」，爸爸叫我問看會使參觀無。明知無可能，我猶是罔問，櫃台人員當然搖頭。所以，趁無人注意，阮坐電梯上十樓。我毋知影彼間豪華套房佇佗一樓，橫直按呢踅（se̍h，逛）一輪、偷看一下，爸爸較「甘願」。彼个年頭，毋是人人都坐過電梯，免講是彼種金鑠鑠的。

有一回，也是兩老做伙來，爸爸早就予電視頂「大同水上樂園」的廣告唌（siânn，引誘）著，足想欲去。我是完全無興趣，因為下晡愛上班，一个早起佇台北、板橋來回，時間傷逼。而且，我知影彼个樂園猶無啥設施。

果然，水上樂園連樹仔都無幾欉，毋是假日，遊客也真少，有的設備根本猶未完工──按呢竟然敢開始營業！

既然來矣，總是袂當啥物攏無耍，所以決定坐飛天車（雲霄飛車）。彼年我三十二歲，毋知輕重，無去想著兩老已經六十外歲（後來才知影爸爸高血壓），更加無去想著飛天車駛著遐爾緊，閣「落」遐爾重！我抱佇胸前的三歲囡仔驚甲哭袂停。閣較恐怖的是，飛車竟然佇半空中予一塊布卡牢！彼可能是用來拭路軌的。工人大粒汗小粒汗冒險peh起去，共彼塊垃圾布擲掉，才共吊佇半空中三代四个人「救」落來。

徛佇塗跤矣、面色猶青恂恂的媽媽千交代萬交代：「以後恁攏毋通坐這！」爸爸其實也有驚著，猶是死鴨硬喙桮，講：「有啥好驚，真趣味啊。」

十外年後，我去到澳洲黃金海岸的「海洋世界」，竟然也毋驚死，和查某領隊兩人作伴去坐飛天車。彼才是真正的飛天車，毋但路軌起起落落盤足長，列車也咻咻咻飛上天，360度亂亂轉，刺激也恐怖！無管東方人西方人，攏喝甲強欲無聲──無大聲喝，心臟凡勢會爆炸抑是對喙跳出來。落來的時，我雙跤浮浮，大家（婆婆）提目鏡還我，講我的面白甲若紙。彼年我也咧欲五十歲矣，我傳著爸爸的好奇和憨膽。

有一站，報紙有一種叫做「過濾寶」產品的廣告，講共安佇水道頭，逐日早起空腹啉八大杯濾出來的水，人就會真勇健。員林買無，爸爸寄報紙來，叫我買。我佇台北大店小店問，猶是揣無，後來規氣去進口代理商遐才買著。

我無試過彼種神奇的水，根據小妹的報告，爸爸每日起床就照起工，認真啉八大杯；然後佇前院後院來來去去走（跑）。過無偌久，爸爸講確實有效，規工攏真有精神。媽媽覕喙，講：「恁爸爸上好騙，啥物予伊食，攏會變作仙丹。」小妹的感想是：毋是水好，是逐日「清腸」，逐日透早走，對健康有幫助。

想著「漢草」好的爸爸認真執行的模樣，心內歡喜，所以無去管媽媽叫我毋通為爸爸買啥新產品的叮嚀。實際上，彼陣也是我拍拚欲增加體重的日子。我也是根據報紙廣告，去代理商遐買一種會生肉的補品，叫作「美力肥」。朋友笑我食「歐羅肥」（飼豬的）；不過，我的面真正佇短短的時間內變較膨皮。

爸爸最後一次來台北，是1976年十一月。拄著寒流過境，阮起火爐，媽媽佇邊仔和阮姊妹仔開講，刺膨紗䘥仔（背心），真享受；爸爸無仝，伊報紙看完就坐袂牢，講佇厝內戇戇仔坐，何必來台北。

「遮爾愛迌，幾個月前才去過澎湖和横貫公路。」

「哪毋是我愛旅行，你哪會有機會少年的時就四界去！」

媽媽是毋是愛旅行，我毋捌問過；毋過，伊勤勤儉儉，在伊，予囡仔食飽穿燒上要緊，心內有可能毋甘旅行的所費。

爸媽1932年結婚，爸爸二十三歲，媽媽二十二。這个年紀，爸爸就真敢開錢：做田人家庭出身，環境無好，竟然租六台黑頭仔車去娶新娘。彼陣，嫁娶猶有用轎的。好得爸爸五官明，身材懸，西裝穿起來，人範袂輸都市人。

六台轎車欲駛入去大厝起（三合院）的稻埕有困難，爸爸就倩人來共狹狹的塗路楦闊鋪平。媽媽日後講著爸爸敢大出手開錢鋪路，講伊「phia̍t耳仔」，意思是愛面子，做超過家己能力的代誌。毋過，心內應當有一點仔虛榮，因為第一回看著轎車入來大厝起，田庄人牽親引戚來看鬧熱，講新娘媠，雞卵面，若觀音。

「啊結婚了後，媽媽佇田庄蹛（tuà，住）偌久？」

烘火聽古上好，媽媽講暫時蹛一站仔，就搬去爸爸食頭路的所在矣。

紲落去，兩老開始「詼」對方，媽媽講爸爸愛和人大小聲，輸欲諍（tsènn，爭辯）到贏。有一回五六个人坐火車到台北，大姊夫講來阮兜對車頭前站較近，爸爸堅持對後驛來較近。兩人相諍，媽媽做公親，講兩台計程車分別由前、後站出發就知矣。結果爸爸彼台的碼表加跳一擺，姊夫笑甲足大聲，爸爸煞無意無意。

媽媽閣再講起這件代誌，一方面笑丈人和囝婿親像囡仔，「鬥一擔」；一方面呵咾家己按呢排解，有夠巧。爸爸強欲變面矣：「這件代誌，你已經講萬百回矣。」媽媽也氣起來：「有的代誌你嘛是餾了閣餾，我攏無講你，你竟然取締我矣！」聽到「取締」，我和小妹大笑。媽媽用詞一向心適，取締、辯駁等等，敢若佇法庭。有人否認進前講的話，伊慣勢講的是，「伊反口供矣」。

兩人答喙鼓煞，爸爸猶是欲出去，小妹就按呢陪伊去遠東百貨公司的超級市場，買「人造肉」。彼款物件佇報紙出現的時，爸爸就叫我買過。人造肉，其實就是黃豆做的素食。

伊買兩包，講紮轉去予厝邊食看覓，「出去行行咧真好，看中部無的超級市場生做啥款，總是比關佇厝內較好」。

過兩個月，講話大聲的爸爸竟然因為心肌梗窒，一暝就無去！

頂日，和W佇LINE破豆，伊講人生過了真無心適，本來有的一項一項無去矣，可比往過的記持、對家己的信心、寫作的熱情、感動的能力、幸福的感覺等等。我嘛有這款鬰卒的心情，毋過，想著我猶有保留少年時的好奇心，像爸爸，就較安慰。

雖然無飼雞，無地看雞母相踏。