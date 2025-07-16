劉曉頤／白色
每周你途經白色煙紙店
去學插花，打火石與肥皂、仁丹的販售
清貧卻涵蓋了雜色的
斑駁美麗，未加陶冶，清清白白
你攜回小小的花苞
在碗底綻放
幾秒間窮盡美麗的最高級次
即使僅止於生存本身
也有白色的各種階別：
在你沉吟的時候，日出之處
幾十隻雪鳥起飛
迅速連綴出許多種深深淺淺白色升降音
且只是擦過邊緣──
破碎的衣服
虔誠，自由，甘願不平等的宣言
你嘗試以最窮的流浪方式
感受異國風情：
乾淨到幾近一無所有的街角
你蜷縮著身體，透過破洞的手套捧著廉價咖啡
且在星期天的長長午眠裡
夢到一百一十一個遠方
此時，所有的雪鳥
嚮往同一片天空，一張巨大而絕美的床榻
用羽毛把它撥得更蓬鬆
逛書店
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