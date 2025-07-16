每周你途經白色煙紙店

去學插花，打火石與肥皂、仁丹的販售

清貧卻涵蓋了雜色的

斑駁美麗，未加陶冶，清清白白

你攜回小小的花苞

在碗底綻放

幾秒間窮盡美麗的最高級次





即使僅止於生存本身

也有白色的各種階別：

在你沉吟的時候，日出之處

幾十隻雪鳥起飛

迅速連綴出許多種深深淺淺白色升降音

且只是擦過邊緣──

破碎的衣服

虔誠，自由，甘願不平等的宣言





你嘗試以最窮的流浪方式

感受異國風情：

乾淨到幾近一無所有的街角

你蜷縮著身體，透過破洞的手套捧著廉價咖啡

且在星期天的長長午眠裡

夢到一百一十一個遠方





此時，所有的雪鳥

嚮往同一片天空，一張巨大而絕美的床榻

用羽毛把它撥得更蓬鬆



