1

在去書店的路上，突然就下起了大雨。我急急地要找個有瓦遮頭的地方。

雨聲。破碎破碎。沙。





2

我走到了一棵樹下。它扎根在這地面，被強風吹得擺動，像一片被固定在原地的波浪，那樣的不自由。而後，我又跑到了一座大樓的騎樓下。

雨，還是太大了。我停了下來。聽著沙子打向窗戶的聲音。

我想著，頭頂上滿是人們居住或暫留的地方──當時，我看見有什麼在走動著，原是一片片葉子，被風吹動著，在地面上拖動著──我想起，去年旅行時沖繩海邊的寄居蟹：牠們為了生存，寄居在殼裡，而後又急急地換殼──

大樓的殼，滿是為了生存而居住著或暫居著的人──大樓中，有人住的空間，窗戶都發著光，像滲滿發光的沙子──當時，避雨的我為了要去到書店，便也如同一隻不斷奔走、換殼的寄居蟹，但就像我要去書店，他們，也有下一個目的地嗎？

──那時候，我看著腳底下被吹來的葉子，它們泡在水窪裡，新鮮，如海水的腥──





3

雨。雨。書店。殼。我想著──

讀書，我想起時常一本一本書散落在我的桌上，像一塊塊散落的殼。





4

時常，我為了躲避那雨聲般、有什麼東西不停在粉碎的聲音，我為了躲避，或者是要在那粉碎中向前走，於是我便跳進一個思想的殼裡──嗯，書裡的思想，對我而言也是一個一個殼──當我跳出它，便是又跳進了另一個，不得不的、那樣的無奈與不自由，像我時常雙肩沉重，駝著背，便是背著那個殼背得累了。

那時，我又跑到了另一棵樹下，另一個遮蔭──

另一個殼。沙子，又不斷落下來。





5

雨終於停了。雲終於散開。

當那仍然橫吹的強風就像海浪的波流，蓋了過來。

忽然一滴水，破碎在我頭上，我覺得糟糕透了，一場驟雨就浪費了我那麼多時間。

唯當我看到頭頂的樹，在風中搖擺著，葉子上布滿閃亮的水珠，與我被雨淋濕的身體同步著，閃亮著……

雖然，它是被風壓彎了，像一個人駝著背，有著沉重的肩膀，天空是它的最大的殼；雖然，它被扎根在土地裡，是那樣的不自由，可它被雨水碎碎地裝點著……

可它閃著亮亮的綠色，是那樣地充滿著生機──我在心裡重複著，想著──是那樣地充滿著生機，掛著一顆顆沙子讓它們閃亮著，在只能背負著殼活著的一切裡……



