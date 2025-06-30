聯副／《譯之華》論壇：台灣文學與動物書寫

中華民國筆會舉辦「筆會季刊《譯之華》論壇」，於7月13日下午兩點到四點，邀請楊佳嫻與騷夏對談，主題為「台灣文學與動物書寫」，由筆會會長廖咸浩主持。地點在紀州庵文學森林新館3樓（台北市中正區同安街107號，近捷運古亭站2號出口）。免費入場，歡迎參加，免費報名網址： https://www.beclass.com/rid=294fffc6854cdf4b79f5。（桂樨）

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