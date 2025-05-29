聯副／《譯之華》論壇：止戰之殤

中華民國筆會舉辦「筆會季刊《譯之華》論壇」，於6月8日（日）下午兩點到四點，邀請詩人鍾喬與詹澈對談，主題為「止戰之殤」，由筆會會長廖咸浩主持。地點在紀州庵文學森林新館3樓（台北市中正區同安街107號，近捷運古亭站2號出口）。免費入場，歡迎參加，報名網址：https://www.beclass.com/rid=294ff916823003543d1b或搜尋Beclass線上報名系統「筆會」，詳細資料請見中華民國筆會網站http://www.taipen.org。（桂樨）

琅琅悅讀 Google News