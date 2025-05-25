不到百年

八十已是漫漫長途

不喟嘆長日將盡

不藏匿愛與黃昏

星月滿天璀燦仍是輝煌的期待

鍾愛旅行

只為尋覓鄉愁的書寫

行走在永遠無法抵達的

彼岸的彼岸





季節有春夏秋冬輪迴的演出

人有悲歡離合 雲聚雲散的風景

我從來只扮演一個觀眾的角色

只見讓清澈的海洋更明亮

讓燃燒的珊瑚得以擁抱島礁

是誰晶瑩的眼眸





我靜立

如一株山丘上的白樺樹

不曾為風折腰低首

亦無龍鍾老態

唯讓棲鳥憩息入夢

唯讓月光疏落優雅

不管向陽

不管風雨

總是挺立揚昂

一站 就是八十年的孤寂



