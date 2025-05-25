綠蒂／八十孤寂
不到百年
八十已是漫漫長途
不喟嘆長日將盡
不藏匿愛與黃昏
星月滿天璀燦仍是輝煌的期待
鍾愛旅行
只為尋覓鄉愁的書寫
行走在永遠無法抵達的
彼岸的彼岸
季節有春夏秋冬輪迴的演出
人有悲歡離合 雲聚雲散的風景
我從來只扮演一個觀眾的角色
只見讓清澈的海洋更明亮
讓燃燒的珊瑚得以擁抱島礁
是誰晶瑩的眼眸
我靜立
如一株山丘上的白樺樹
不曾為風折腰低首
亦無龍鍾老態
唯讓棲鳥憩息入夢
唯讓月光疏落優雅
不管向陽
不管風雨
總是挺立揚昂
一站 就是八十年的孤寂
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