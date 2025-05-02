羅青／台北骨董市場見聞記

▊哪裡有便宜可撿？

嚴博士，不知何許人也，自稱酷愛書畫，藏品甚夥，富可敵國。在台北骨董店中，與他照面時，大家都恭恭敬敬的尊稱一聲：「嚴博士！」而他，總是噘著嘴，點頭默認，並不回話；有時高了興，閉眼點頭，微微哼上一聲，算是給打招呼的人一個面子，那高高噘起嘴巴的樣子，有如一尊閉眼達摩。

至於他是什麼博士，並無人真去深究。因為在骨董行業裡，早就證明了「學位地位全無用，眼力不分老中青」，會買對東西，敢買好東西，能買精東西，這才是硬道理。

多半在星期六下午，位於衡陽路二十一號三樓的「書畫家畫廊」樓下，兩點左右，常會有一輛黑頭奔馳，緩緩停靠過來，一位四十上下、西裝筆挺的小平頭，從後座開門，箭步下車，繞至人行道上，打開車門，恭請車中老者下車。一次，我剛好快要走到樓梯口，定睛一看，不是別人，正是嚴大博士。下車後，他頭也不回，朝後揮揮手中的拐杖，示意那位看來像他兒子的人回車待命，便目不斜視的逕自爬上樓梯去了。

知道打招呼也是白搭，我默默在樓梯口讓開，跟在後面，沒有吭聲。

嚴博士自己也總是西裝筆挺，但打扮卻與剛才的小平頭大異其趣。只見他稀疏的灰白頭髮梳得整齊油亮，戴著一副黑框眼鏡，十足學者形象，不過，這是他鼻子以上的風景。鼻子以下，則驚見白鬍渣渣，長短不一，三五成群，肆意在下巴兩側奔跑打鬥，十足一個土匪老大的派頭。至於他那筆挺黑西裝，穿法也與眾不同。不打領帶，他把裡面的白襯衫，拉出黑西裝褲外，任其自然下垂，長度超過了西裝，然後再把襯衫的領子翻到西裝衣領之外，白黑對比，分外亮眼。這使我想起了我高中化學老師的那身打扮，簡直是魔法怪博士現身。

每月最後一個禮拜六，書畫家畫廊除了例行展覽之外，還在畫廊中間的大長桌上，舉辦小型拍賣會。由跑單幫的流動骨董販子，輪番擔綱，在長桌上一軸接一軸的展示最新進貨。長桌由三張方桌拼成，上鋪厚厚的羊毛氈子為桌布，可以在其上揮毫書畫，也足夠鋪平展示六尺巨幅的卷軸。貨多時，通常有三四十件的中堂、條幅或對聯，兩個大帆布袋子，裝得滿滿的，從兩點開始到四點結束；貨少時，一個袋子，一個鐘頭不到就收攤。

來得最勤的骨董販子是四川人大嗓門阮西來，打著與張大千同鄉的旗號，帆布袋子裡，抖出來的貨色，當然都是真跡神品，天下第一，是唯一可與嚴博士別一別苗頭的骨董商。可是嚴博士對阮西來，絕不買帳，從來沒有好臉色給他看。每次看到阮西來一左一右，扛著兩個大草綠帆布袋子，從樓下氣喘吁吁的爬了上來，嚴博士必定一馬當先，從小會客廳的沙發上站起來，迎了過去，大聲嘲弄說：「袋子裡的，都是假貨，而且是『一眼假』，搬得這麼辛苦，有意思嗎？」聽口音，應該是江浙一帶的人。

把沉重的大袋子，輕巧又帥氣的放在大長桌上，掏出手帕，擦了把汗，阮西來抬頭看到嚴博士，便眉開眼笑打哈哈的說道：「莫得辦法，莫得辦法麼，作一點小生意，要養家糊口嘛，我的眼力，怎能跟您嚴大博士相比喔，還請張大『法眼』多看幾眼，多多指教嘍。」他接過畫廊經理曾先生遞來的茶水，喝了一口說：「今天東西多，不能擺龍門陣了，要早一點開始『開看』。」

說著說著，他就打開了大帆布袋，扯出一條畫軸，用三指勾住天杆繩箍繫帶，熟練的朝大長桌上，唰的一聲，倒著甩開一張立軸，讓大家欣賞。說時遲那時快，嚴博士第一個搶到桌尾，用兩手按住立軸兩端的軸頭，仔細鑑賞起來。

只要阮西來一到，整個場子便成了嚴、阮雙雄的對抗甚至對決的專場，我們十幾號閒雜人等，只有圍在四周冷眼觀戰的份。甩出來的畫，由他先看，價錢也由他先出，剩下的我們才有機會出價。

我看過幾次他買的畫，都是些「生意貨」，乍看滿像回事，實則經不起仔細推敲。可是滿場子老行家，無人出口點破，連一向正直不阿的曾經理，都沒有吭聲。通常，我如果一時疏忽，對這種「生意貨」出價，坐在一旁監場並負責開寫成交單的曾老，會以抓抓脖子或換一個坐姿來向我示警。

我曾在這樣的場合下，收入龔孝拱（1817-1879）絕無僅有變化奇逸的隸篆四屏，還有蔡公時（1881-1928）難得一見酣暢淋漓的漢隸四屏，獲得曾先生關切嘉許的眼神，喜不自勝。

但有一次，我對曾先生越來越大的清喉嚨舉動，視而不見，充耳不聞，執意貪小便宜，買下一對包世臣的漲墨草書對。回家後，在不同的燈光下，打開卷軸再看，才捲下一半，便懊悔不已，自己乾咳了半天。

然無論是買對還是買錯，曾先生事後都毫無評論，一語不發，至多頷首微笑而已，其修養竟已爐火純青至此。

我當時，對整個拍場這種自掃門前雪的姑息鄉愿態度，有點看不下去，認為大家有聯合起來矇騙忽悠嚴博士的嫌疑。一次，正好我隨大博士一起單獨下樓，把握機會，在下到二樓時，我指著他手中花大價錢買來的畫卷，低聲說，這件王石谷可能靠不住：「不開門，應該回去退掉！」

照書畫家畫廊的規矩，貨物出門，三日內，是可以退換的，何況是連樓都還沒有下。不料他斜眼哼了我一聲說：「你懂個什麼？我買東西的時候，你還沒出生呢！」說罷，連正眼也沒瞧我，就要走出騎樓，上車揚長而去。臨上車時，還扔下一句：「這點錢，哪裡買得到真的王耕煙！」

「真真是真人不露相耶，難怪大家都不作聲！」我望著遠去的黑色奔馳，暗自忖道：「這骨董的水，可是深深，深得很吶！」

▊到處都有便宜可撿？

一次，阮西來帶來的東西較少，只有十幾件，不過，甩開來一看，都是齊白石、吳昌碩、趙之謙之類的大傢伙，這些全是嚴博士的最愛。都快兩點半了，他還沒到，阮西來有點意興闌珊，他一邊打開帆布袋，一邊懶懶的喊叫：「今天手頭緊，神品隨便賣，東西真、精、新，出價就出手嘍！」說時遲那時快，他左右開弓，右手剛甩出一件條幅，左手又甩出一件大中堂，大家定睛一看，原來是兩件齊白石，條幅畫的是〈蜻蜓老少年〉，中堂是〈墨荷雙鴛鴦〉。

又是「生意貨」，我撇撇嘴，心想，不是李大牧畫的就是郭大衛，但畫得實在不錯，便宜的話，可以買來作教材，當作真偽對照用。等了一分多鐘，見滿屋子的人都沒出價，我便指著蜻蜓開口出了個：「六千。」坐在一旁高椅子上的曾經理，立刻咳嗽了一聲。

阮西來一聽我出價，便滿臉委屈的說：「老弟，行行好，你看，光這裱工，都快六千了，這些都是有成本的呀，不是開玩笑的哩。」他環顧四周，見無人答腔，便又自嘆自艾的一拍桌子說：「條幅兩萬，中堂四萬，一口價，老血本！」依舊無人反應。他頓了一頓，絕望的，做了一個額手稱衰狀，說道：「這種價錢，還沒人出價，真是沒有天理呀，不賣了……收──哇！」簡直像演京劇秦瓊賣馬一般。

如此這般，十幾件東西，不到三十分鐘，便又全都回到他的大草綠帆布袋子裡。阮西來搖搖頭，坐回到沙發上，喝口茶潤潤喉，正準備離開。此時，忽然聽到樓梯間，傳來一陣急促的拐杖聲，大家都能聽聲辨人，知道嚴博士到了。阮西來聞聲，立刻放下茶杯，迅速背起袋子往外走，正好與嚴博士在門口撞了個正。

嚴博士氣急敗壞的說：「現在路上車子越來越多，阿狗阿貓也都把車買上，從新莊過來，整整塞了我四十分鐘，急死人了。」阮西來馬上堆滿笑臉對他說：「別急，別急，慢慢來，你老先坐下休息休息，喘一口氣。我這裡已完事了，要先走一步。」然他人卻站在門口，並沒有要下樓的意思。

嚴博士橫了一眼阮西來的綠袋子，尖酸的說：「怎麼，哪裡又弄來一堆假畫來糊弄人！」「小本生意，小本生意，不上台盤的東西，哪裡能入您老法眼，時間不早，我該走了！」說著，阮西來背著大袋子，轉身出門，停了一會兒，調整一下姿勢，準備下樓。就在這當口，嚴博士大叫一聲：「回來回來，我還沒看，不可以走！」

阮西來笑瞇瞇的慢慢轉過身來：「不用看啦！都是假的，大家都不捧場，何必多此一舉。」「少囉嗦，統統都亮出來，要我看過才算數！」

於是興匆匆的，阮西來又折了回來，耐心的一件件把袋子裡的畫全都甩了出來。等到他甩到〈墨荷雙鴛鴦〉時，嚴博士忽然叫道：「這件多少錢！」「八十萬！」阮西來臉不紅氣不喘地說。這下子，吵雜熱鬧的拍場，頓時鴉雀無了聲。

「胡扯！明明是一張假畫，最多只值八萬塊，什麼八十萬，簡直是騙死人不償命！」

「齊白石耶，我的大博士，成本就要七十五，要不是缺錢缺得緊，這麼大的齊白石，您是行家，一百五十萬是行情價呀！八萬塊，要我賣孩子賣老婆也賠不起。」

「八萬塊，已經算客氣了，多了沒有，不賣拉倒！」

「實在沒辦法，殺頭的生意有人作，賠本的買賣，沒辦法。不賣了，不賣了……收──哇！」說完收起袋子，朝身後一背，阮西來再度往外走去。

▊便宜，撿到了!

剛走到樓梯口的阮西來，但聽得嚴博士在他身後，厲聲大叫：「二十萬！」

這回，阮西來一副愁眉苦臉的樣子，老大不情願的，二度折了回來，口中念念有詞道：「這下子可虧死老本了！」

「四十！」

「二十二，不能再加了。」

「算了算了，就三十吧， 三十！到底了！」

「二十五？」

「成交！」