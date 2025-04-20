1.真心在此刻就想談戀愛的人不那麼多

當戀愛節目企畫的那陣子，每天都收到大量投稿資料。數位姻緣簿aka谷歌表單裡，詳列了數百人的生日、星座、興趣、性別、性傾向，裡頭的男男女女條件不一，校花校草想談，單親爸爸想談，輪椅族也想談。我們數位月老一向公正，秉持著戀愛面前人人平等的精神，不因誰是巨蟹男而有偏見，也從不擔心報名者的八字合不合。

只怕他沒有那麼想談戀愛。

事實上，真心在此刻就想談戀愛的人不那麼多。兩個人的關係可比一個人複雜多了，戀愛就是互相找麻煩，並在這些麻煩裡確認我很重要或你很重要。多數台灣人走一個隨緣路線，被朋友鼓吹報名節目製造回憶，或當作參加免費旅行團的也大有人在。若沒識別出這些「戀愛不積極分子」，對節目來說相當危險。就像公司裡偷懶的員工會影響活躍的員工鬥志一樣，拍到最後，啊怎麼都變好朋友，只好謝謝收看。

有個方式能簡單篩選：看報名者列的理想型，以及他有沒有拜過月老。

月老跟真愛一樣，你若相信，祂便存在。一個相信自己會找到真愛的人，我們數位月老不選他要選誰呢。

曾有位YouTuber拍影片教如何拜月老，論點是條件越詳細越好，才不會讓老爺爺有鑽漏洞的空間。這些人邊寫條件，腦中沉積多時的想像便成了形，他們懂自己要什麼。就像先列好購物清單的人，即使在颱風天的超市依然從容不迫，繽紛的特價廣告也不會讓他們買雙響泡回家。

「欸你的理想型是什麼？」一時反應不來，大家通常會先口述性格要好，三觀要正，外貌說得太多怕被念膚淺，總是被排在最後面，怯怯地說：「順眼就好。」

其實順眼不容易，眼睛最挑剔。但好看的人不只有一種樣子，有人就愛厚厚的唇，有人喜歡肉肉的肚。外表總是第一步，讓我們大方在意，只是想像而已，先不要委屈自己。

2.戀愛戰士，勇敢出洞奔跑吧！

從數位姻緣簿不負責任統計，異性戀女性開的外貌條件中，通常身高會列在第一點，異性戀男性則特別在意頭髮長度跟眼皮有幾層。若不論性傾向而記，投稿者女多男少。

我想起身邊的單身女性友人，拜過月老的人不少，還會隨身攜帶紅線。有時月老不給，還賴著不走，把筊的邊緣都擲到掉漆也要求到一把紅。

拜月老的女性又可細分兩類。一是始終找不到對象的母胎單身，這類人其實條件不錯，但往往是喜歡她的她不喜歡，她有意思的對她沒意思。難以跨出滑交友軟體的那步，只好找上月老幫忙。

身邊的親友通常比她們還著急，這麼好的人呀，怎麼會沒有對象，好似獨身是種缺憾。她自己倒是從容，或許在某場聚會或冬季的節日，會有剎那的恍惚，她會回想當初是不是錯過了誰或誰。後不後悔倒是不一定。

另一類人交往經驗豐富，可總遇上劈腿渣人，希望月老給桃花，但別是爛桃花。她們積極參與交友活動，又常忘記過去的痛跳入愛河，一次又一次在溺斃跟喘氣間游移。戀愛帶給她們能量，越戰越勇越傷越猛。

異性戀男性拜傳統月老的比例較少。有網友就在Threads上推薦了幾間台北市區有名的新式月老廟：Fake Sober啦，Draft Land 呀。拜法很簡單，不用準備甜食，三杯調酒先下肚後你會感到心跳加速，也許那是戀曲的前奏，也許發現對象就在你身後。

這些戀愛戰士總讓我想到，有些人自稱是哥布林，終日待在巢穴裡的電腦前戰男戰女；有些人自嘲是哥布林，但是隻勇敢出洞奔跑的哥布林。他們不一樣。這樣的人，我們數位月老不挑他要挑誰呢。

3.愛情若不是奇蹟就是神蹟

與朋友討論最新的戀愛實境節目，他氣說：「這一定是劇本吧？哪有那麼巧的事啊。」

「劇本寫不出來的啦。」在陌生城市的教堂裡遇見彼此，或是想買的大衣被情敵挑走。天底下就是有那麼巧的事。

有人質疑戀愛節目造假時，我心底都有些許不快，明明那不干我的事。總是不自覺地帶入節目工作人員的心情：為了那戲劇化的走向，數位月老不知花多少力氣籌備。但最精采的內容往往是無法預測的。

戀愛節目是一場實驗，即使把千挑萬選、理想型互相匹配的人找齊，再盡心打造適合戀愛的氛圍，但見面的那瞬間──沒有感覺就是沒有感覺，吃循利寧也沒用。每當看見那些本以為不會來電的人產生火花，或是以為絕配的人互看不順眼，都讓人再次明白：愛情若不是奇蹟就是神蹟。再多的數據庫，都無法預測誰會對誰動真心。

即使節目中配對成功，後來順利交往的人也是少之又少。但只要有一組情侶持續交往下去，我總覺得當時有真的月老躲在攝影機後面，看著祂繫的紅線兩端，順著鬍鬚道：「我就說吧。」

朋友再反駁：「但大家都說實境秀是演的。」

這題就難回答了。吃到約會對象親手做的飯，有的人即使覺得難吃，也會配合地說：「味道真特別，很不錯！」這算不算一種演戲？

待人接物也許能演，但喜不喜歡就演不出來了。在鏡頭前談感情，比拍大尺度寫真還赤裸，眼神跟毛髮一樣都會被觀眾放大。有時我跟著在鏡頭前自揭挖開傷痕的他們流淚，與參加者的勇敢相比，我最大的勇氣僅止於看節目的惡意留言。

但每每聽到參加者說，這是至今最難忘的回憶。那瞬間，數位月老含笑升天，彷彿被度化，畢竟我們終究是凡人。數位月老跟真正的月老不同，我們得奸巧，不能讓參加者不來電，卻又不可發展得太順利。因為當拍攝結束，所有戀愛buff卸除，數位月老能留下的只剩機器裡的拍帶。

說到底，自稱數位月老還是傲慢，真正的月老才是難當。

早期你媽媽跟他爸爸說好就好，現在人人都能為自己的姻緣努力發聲，接著大眾終於理解愛情有各種可能，男生女生配，男生男生配，女生女生也能配，牽紅線的複雜度高了不知幾個維度。

一段姻緣也許一牽就是大半輩子，眾神裡面，就月老許諾的保固期最長。但現在的美好是未來的美好嗎？今天怨懟的不適合，來年真的無解嗎？天底下千千億億人，你得愛我我得愛你，愛是機遇愛是度量。但相愛就是這樣難，才會讓代代人前仆後繼地踏入廟裡，一次次地告訴那尊白鬚老人：請賜我一場好姻緣。