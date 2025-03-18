聯副／2025第五屆台灣房屋親情文學獎徵件

聯合報／ 聯副

●主辦單位：台灣房屋、聯合報

●文類、字數：散文，500-800字為限（含標點符號）。

●書寫主題：

親情──燈光下的故事

●徵稿日期：

即日起至3月31日（郵戳為憑）。

●獎額：

首獎一名，獎金三萬元

二獎一名，獎金二萬元

三獎一名，獎金一萬元

佳作十二名，獎金各五千元

以上得獎者除獎金外，另致贈獎座或獎牌。

●詳情請見：

台灣房屋親情文學獎粉專

https://www.facebook.com/familylovewrite

或洽02-8692-5588轉2235

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