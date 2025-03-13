潘家欣／瀑布
當瀑布亮起
陽光乍洩墜如雨
不見點燈人
註：《春光乍洩》──有時候，點燈的人，不一定會是一起走到瀑布，最後的人。
文學大小事部落格徵文．第五彈「電影三行詩」徵文辦法
●徵求「電影三行詩」，自選一部電影，發想為詩作，每首行數限制為3行，另註解電影名稱，內文字數限制為30字內（含標點符號），標題、註解不計入內文字數。在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上email信箱。每人不限投稿篇數。
●徵稿期間：即日起至2025年4月6日23:59止，此後貼出的稿件不列入評選。預計五月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副。
●投稿作品切勿抄襲，優勝名單揭曉前不得於其他媒體（含聯副部落格以外之網路平台）發表。聯副部落格有權刪除回應文章。作品一旦貼出，不得要求主辦單位撤除貼文。投稿者請留意信箱，主辦單位將電郵發出優勝通知，如通知不到作者，仍將公布金榜。本辦法如有未竟事宜得隨時修訂公布。
主辦單位：台積電文教基金會、聯合副刊
駐站作家：凌性傑、曹馭博
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