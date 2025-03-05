張曉風／一直要等到水獺抓得到很多魚的時候

某次演講，我照例「欺負」了一下坐在第一排的某位同學，問了他一個問題：

「『禮記』這兩個字是什麼意思？」

你必須抓一個「倒楣的」，否則滿堂的人很可能大家都很「溫、良、恭、儉、讓」，誰也不肯回答你，那就糗了。

「哦，是一本書的名字──很古的書。」他說。

「你看過這本書嗎？我指的是真的書，不是網上的圖片。」

「沒有。」

他倒是老實。

「你知道這本書裡說的是什麼嗎？」

他略遲疑了一秒鐘：

「嗯，好像……是說……做人……應該有禮貌……」

我不能說他完全錯，但跟正確的《禮記》內容卻差了一大截。

於是，我在黑板上寫下一個字，並且指定第二個「倒楣鬼」來回答，我寫的那個字是：

獺

「這是什麼字？它是《禮記》這本書裡的一個字，你來回答我，這個字怎麼讀？」

「讀『賴』，對嗎？」

「不對，要讀『踏』！但它是什麼意思？你，你來說說。」

第三個回答的人比較幸運，她說：

「是一種動物。」

「好！總算有人給對了答案！但是，難道《禮記》這本書是談論『動物知識』的書嗎？」

大家面面相覷，不知怎麼回答。

「獺是野生的？還是家養的？」

台下有些聲音，似乎他們都判牠是野生的。

「看過『獺』這種動物的人請舉手。」

大約一百五十人的場子裡，只有六、七個人看過。

「好，但在動物園裡看到的不算，在野外看到的才算。」

講堂裡只剩一個人沒放下手。

「呀，你真幸運，你在台灣的什麼地方看到『獺』？」

「我不是在台灣看到的，我是在金門看到的！我家住金門。」

「啊！」我輕喟，並且羨慕萬分。

但我知道，金門人未必能再享受這種福分太久了。金門之所以還能看到水獺，是因為金門「生態好」。而「生態好」，是因為它屬於「戰地」（聽來有點怪），所以，商業和工業和住宅和辦公大樓……都不能侵擾它。曾經，對岸廈門有紫水雞，但廈門的紫水雞滅絕了，只因為「開發了」、「不是戰地」了。那是三十年前的事，當時，金門仍是「戰地」，「戰地」反而安祥，所以，廈門人很想過金門來看看紫水雞。但現在的金門也「不戰地」了，全島「觀光化」，對大地生態而言，「觀光」比「戰爭」竟然可怕多了！

不過，我那天要講的要點，不在毛皮值錢的「獺」，而在生態和治學之道。《禮記》上有一句講「獺祭」的事，我提到「獺祭」兩字還特別返過身去，把這兩個字在黑板上寫下來。因為由這兩個字組成的詞，平常不容易聽到或看到。

「啊！我看過這兩個字哪！」

有位活潑的同學叫了出來。

「好，你別說，我來說──我猜，你不是翻開《禮記》這部書冊看到這個詞彙的。你是在大街上，走著走著，看到一家賣洋酒的店，忽然看到一瓶日本酒，酒盒子上寫了這兩個字，你覺得奇怪，就記住了！」

「對！就是這樣！」

同學大概一時也被我的演講脈絡給搞糊塗了，我於是娓娓道來……

《禮記》，不是一部「講禮貌」的書，它記錄的是古代典章、文物、制度，以及它所代表的意義，它是「十三經」裡的一部，對儒家來說，它是極重要的一部書。

我們所熟悉的〈禮運‧大同篇〉就是出於這部書──但，這部書，又為什麼要談「獺」呢？

獺，是一種奇特的動物，獺有三種，水獺、旱獺和海獺。各位，你們和你們的子孫在未來的世代裡，應該也都不太會看到牠了，就連金門也快要看不到了！因為，要發展觀光就得開柏油大路，從前水獺爸媽可以鑽過小路去海邊抓魚來餵小水獺，或帶著小水獺去抓魚，現在，即使是深夜，車子也每在大路上狂奔，水獺常常就給車輪輾死了……

我現在來說《禮記》上的「獺」，其實，只是一個「環保人」的懷古之幽情。

在《禮記》上，「獺」這個「名詞」跟一個「動詞」連在一起。你大概想不到「獺」做了什麼動作，說來好玩，跟「獺」連在一起的動作居然是「祭」。

獺為什麼要「祭」？「祭」分明是人類才有的宗教方面的動作，獺怎麼會信起教來？

原來春水初泮的時候，獺就忍不住地跑出來抓魚了。牠身手矯健，一抓就是一大堆（有些詮釋的書上說是鯉魚）。抓太多，吃不完，牠就把每隻魚咬上一口，然後沿著池塘邊，擺上一大圈牠抓來的戰利品，文人看到，便把這行為解釋作「祭天」。

觀察行為，並做「行為背後的解釋」，其實是人類治學的一件很重要的事。

你我雖然不是「動物行為專家」，但也能看出古人的解釋錯了。就算獺有心「祭天」，也沒有先咬上一口再拿去「祭天」的道理吧？

抓了魚，又吃不完，只好擺著、排著、看著、玩著（簡直像個壞小孩，把桌上的甜點每個都咬上一口）。其目的應該只有兩個，一個是自我陶醉、自我高興，正如富翁半夜數金條。另一個則是炫耀給異性看，強調自己是頭「超獺」、「嗨！你跟著我，包你有好日子過，你瞧，我抓魚的身手多麼厲害……」

不過，古人雖然推論錯誤，但他們根據此事去立的「山林法」倒非常合理。

當時設有管理山林之官，叫「虞人」，用現代的話來說，就是「環保署署長」。虞人見到「獺」「大肆抓魚」的動作之後，便放心宣布，今年可以「開放山林」，讓老百姓進去打魚或打獵了。因為，此刻，春天回來了，「獺」抓得到很多魚的日子，也就是人類可以入山去取些天惠的時候了。在此之前不行，那時山林還沒充分復甦，不可以亂來……

呀！古人是多麼有「環保概念」，當「虞人」宣布：

「啊，今年，獺已經祭過天了，你們老百姓想入山取點什麼的話，現在可以進來了。記得，利用大自然，可以，但也要注意時令，並且要有節制哦……」

山林的好處，身為人類，我們可以「沾一沾恩惠的邊」，但不能日日夜夜予取予求，竭澤而後快。

剛才，有位同學說，《禮記》是教人講禮貌，也多少勉強算對吧，但卻是廣義的。這「禮」可以泛指對歷史、對文化、對前賢、對典章、文物、制度、對大自然、對氣候、對動物、植物、礦物和大地都禮貌一點，這才是人類活在這萬物並存的世界上的唯一正確心態。