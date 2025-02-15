聯副／第六十六屆中國文藝獎章揭曉

民國114年中國文藝獎章揭曉，榮譽獎章得獎人為文化獎：林暉。美術獎：李可梅。戲劇獎：洪惟助。文學詩詞獎：謝明輝。攝影獎：楊大本。音樂獎：蔡永文。新聞獎：田德財。海外文藝創作攝影獎：鄭培書。文藝獎章為文學類：王瓊玲、蔡富澧、盧美杏。美術類：張祐禎、郭博州、陳俊佑、蘇雅純、姚旭財、李德珍。音樂類：朱文瑋、鄭立彬、吳孟珊、徐端容。攝影類：張鑫、楊育文、金露、鄧美菊。舞蹈類：林麗莉、黃馨慧（黃青）、寶爾基、賴玥蓉、王秀玉。戲劇類：吳佩芳、王世苰、張仕勛、游素凰、張作楷、顏雅娟、孫詩詠、林紋守。文藝工作獎：張曉雄、朱泓熹、林金鈺、郭美江、王阿勉、粘晶晶。海外文藝創作獎：楊俊、李德庄、曉弦、祁人。定於5月4日下午二時假台北市花園大酒店國際廳舉行頒獎典禮。歡迎文友參與。詳情請洽中國文藝協會：02-2363-8684。（桂樨）

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