何玟珒／腐海無涯，回頭沒有岸

文／何玟珒

我的BL啟蒙是國中時同班同學借給我的一套BL漫畫──寶井理人的《只有花知道》。唯美的劇情和細膩的畫風使我很快地掉入腐海。腐海無涯，回頭沒有岸。我變成一名腐女，自那之後廣泛涉獵小說、漫畫、動畫、遊戲、影視劇等，為兩名（有時多名？）男性的曖昧愛情故事怦然心動。

聽我的腐女前輩們說，台灣曾有段時期不管內容有無床戲，舉凡BL作品統統都會被標記成十八禁，未成年不能購買，近期分類嚴謹，清水純情向的BL作品不必成年亦可購買。除此之外，BL的文類子類型益發多樣：現代愛情、古風仙俠、哨兵嚮導、ABO、叉子蛋糕……族繁不及備載的BL新天地蓬勃發展，琳瑯滿目，任君挑選。

依舊是來自我的腐女小夥伴的訊息，她們說早年台灣的BL小說很常出現家長反對兩名主角的戀情或主角們要面對整個社會的霸凌、歧視與壓力等情節。然而，約莫是在同婚通過以後，這類的情節有逐漸減少的趨勢，台灣的創作者們更專注於筆下角色談戀愛的過程，以及專注發展劇情的創新程度。某個層面來說，這也算是台灣BL創作特色的一環吧！

另外，我還從網路上觀察到了台灣BL的另一項創作特色，那就是創作者的文化資源相當多元，在網路上可以看到歐洲風格的BL、古埃及風格的BL、古風文化的BL。就網路上的創作來說，似乎並沒有「我是台灣人就一定要寫台灣故事」的強烈意識存在。不過，這樣子的寫作題材也有可能是在競爭激烈的網路文圈裡，為了與其他創作者的作品作出差異化而選擇的策略也說不定。

當然，以台灣本地文史為題材的創作者大有人在，且不論是現代背景的故事或歷史背景的小說，抑或是架空科幻未來的作品，往往都能寫出新意且令人心口怦然。在BL小說裡面，「萌點」可是很重要的！最好是要萌得讀者心跳加速、握緊拳頭揍空氣、在心底偷偷尖叫才好。

何玟珒自寫自印BL小說：《繡鞋春》。（圖／何玟珒提供）

▋寫台語BL，為愛發電

我自己除了寫文學小說以外，也寫言情小說和BL小說，偶爾自己出版自己寫的BL本本。我的BL本本多以台灣文史為出發點，輔以部分台語用字，以及床戲（腐女前輩有云：「BL要有肉才好賣。」我謹遵教誨）。我目前自己發行了兩本BL本《繡鞋春》和《跑水》，寫作的靈感來源於台文系和歷史系所學，文史科系的學問在普羅職場難以實際應用，卻是寫小說的寶庫。用台語寫BL，不敢說有什麼神聖使命感，只是在心底偷偷地想，要是有讀者能因此更願意親近母語文化就好了。

我自己印BL本本是自娛娛人，從創作、找排版設計師、找書封繪師、找印刷廠、找通路上架……統統自己來，耗費這麼多心力，賣書時不賺錢反而還倒虧，連封面繪師賺得都比我多。此時只好安慰自己是為愛發電，哪有興趣不費錢的呢？在BL的獨立出版界，真正能賺錢的人是少數，多數人都是一邊賠錢一邊賣書創作。饒是如此，我們這一群腐腐小夥伴對BL的愛與創作熱忱仍熊熊燃燒，痛並快樂著，至死不渝。