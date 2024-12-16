曹尼／到來，佩索亞
上午微雨，轉幾次車
雲團仍在迷路
傑羅尼莫斯修道院前
照例排一個多小時
遊客自拍於華麗迴廊
你同所有異名者全擠在
「FERNANDO PESSOA
1888-1935」柱碑下
低調惶然
朝聖者與我會心一笑
鑿探方柱三面的葡萄牙文
企圖拼湊一個完整詩人
徒勞無功……
正午，遠方特茹河口陰冷
再過去貝倫塔聞風不動
大航海時代抵不過
人潮甜膩的百年蛋塔店
我想同你飲杯苦咖啡
續航在不安午後
再轉幾次車，緩坡
再彎進一幢白色公寓
最後十五年不再流離
照顧媽媽，獨身，撐住作息
紳士帽、小鬍子、黑框眼鏡
形象在一樓販賣
買門票才能上樓打擾
打字機仍發出上世紀聲響
小小藏書間有光蠹飛行……
現在是1935年
里斯本最後一個冬
所有異名者與朝聖者
都在等待某位讀者
Ilha Formosa（美麗島）
跨過半個地球到來
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