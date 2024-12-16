上午微雨，轉幾次車

雲團仍在迷路

傑羅尼莫斯修道院前

照例排一個多小時

遊客自拍於華麗迴廊

你同所有異名者全擠在

「FERNANDO PESSOA

1888-1935」柱碑下

低調惶然

朝聖者與我會心一笑

鑿探方柱三面的葡萄牙文

企圖拼湊一個完整詩人

徒勞無功……





正午，遠方特茹河口陰冷

再過去貝倫塔聞風不動

大航海時代抵不過

人潮甜膩的百年蛋塔店

我想同你飲杯苦咖啡

續航在不安午後





再轉幾次車，緩坡

再彎進一幢白色公寓

最後十五年不再流離

照顧媽媽，獨身，撐住作息

紳士帽、小鬍子、黑框眼鏡

形象在一樓販賣

買門票才能上樓打擾

打字機仍發出上世紀聲響

小小藏書間有光蠹飛行……





現在是1935年

里斯本最後一個冬

所有異名者與朝聖者

都在等待某位讀者

Ilha Formosa（美麗島）

跨過半個地球到來



