聯副／許悔之作品〈上邪新注〉

●「沁於一色──許悔之的茶染與墨跡」由清大美術館館長謝佩霓策畫，展出詩人許悔之的一系列茶染創作，透過茶湯的蔓延，給予空無一物的紙面表情和面貌，具象化詩人的內心世界。展期從12月14日（六）展至2025年1月11日（六），地點於日升月鴻畫廊（台北市仁愛路四段115號1樓），歡迎愛好文藝的各界人士蒞臨參觀。詳情請洽日升月鴻畫廊官網：https://reurl.cc/O5Akb9。

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