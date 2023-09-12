碧娜Bina／碧娜Bina詩選

▋迷失的海

有時

海唱歌

有時

海搖擺

在慵懶的華爾滋

迷失在

液態藍的夢

擁抱天空

彷彿它是

海的孩子。

有時

海唱歌

給孩子聽

關於愛

關於記憶。

有時

海搖擺

在遺忘中迷失

忘了出生

忘了火山母親

忘了它如何從

岩石融化成海洋

宇宙的設計

在空白的畫布上

揮灑線條

色彩

形式和沉思

讓海成了

一首水之歌。





有時

海忘了

唱它的水之歌。

▋尋求的雨

雨後退

彷彿理性

退到非理性的

地平線後





我有聽到

咆哮浪潮的反叛嗎？





一幫鷹隼

用尖叫刺耳的演說

淹沒

一群鴿子





牠們還能

在和平中咕咕叫嗎？





那裡有仇恨

那裡有騷動

那裡有一整個海洋的

不確定





魚可以

在這暴烈的時代遷徙嗎？





那裡有圍牆

那裡有國界

那裡有審查

那裡有命令





黑暗的雲

會抹去無辜的天空嗎？

我們將在地獄的火焰中

居住多久？





理性的雨

會下在沙漠心靈嗎？

▋魔鬼詛咒

──聲援薩爾曼．魯西迪

刺我

十次

十五次

刺我

一百萬次

我的鮮血

做成的墨水

依然流淌

我的鮮血

做成的墨水

會繼續前進

揭露

那殘害

我們

平靜生命的

魔鬼詛咒。





我是午夜

的孩子

有著真相的羽翼

我飛翔。

●碧娜（Bina）為印度詩人、藝術策展人與小說家，也是《國際畫廊》（International Gallerie）的創辦人，身兼編輯、設計師、出版人等角色。這本全球性藝術與思想雜誌鼓勵多元文化，屢獲殊榮。她的詩作已被翻譯成中文、西班牙語、法語、希臘語、阿拉伯語與烏爾都語，甫出版第七本書《浮世繪日子……俳句時刻》。她也是黃明川導演關注亞洲女性命運的詩人紀錄片《波濤最深處》的顧問。

碧娜是今年台北詩歌節的駐市詩人，將於9月24日於紀州庵文學森林與潘家欣、馬尼尼為對談「女人與詩的簡史」，歡迎參加。並將於9月23日台北詩歌節中山堂的開幕演出中親誦詩作，9月30日下午一點半於台北光點《波濤最深處》與黃明川導演映後座談，由國立台灣文學館館長林巾力主持，索票方式請見台北詩歌節官網。