在布拉格初秋的清晨

魔幻師已在黑暗的路口

為沉睡中的人們演出

清潔工與晨跑者錯身時

互比來世才有的手語

刻意攪亂了城市的方位

你因此又經過了卡夫卡的雕像

而他仍紅著眼在沉思

究竟天堂之門是為誰而開

終致你在最後一秒才進入車箱

火車即將駛往瑪麗安斯凱•拉斯內

你在最後一秒鐘跨入車內前

在月台上曾略有遲疑

你明知那地名是不熟悉的未來

但你又記得那聲音是隱匿的過去

「瑪麗安斯凱•拉斯內」

你輕輕呼喚

你畢竟一路蹉跎才到了月台

一旦上車你更將失去方向

在離開布拉格的前一天

你終於在德文標示的地圖上

找到了馬倫巴

你知道你必須在離去前

先離開馬倫巴，且因此

你必須再次抵達馬倫巴

從很久以前到現在

你都一直在抵達

又始終都不斷離去

因此，你遲疑了

空蕩的火車一站又一站的向前迤邐而行

你卻困在女性查票員飄忽的眼神之中

「我將讓火車退行」，她說

「如果你無法正確念出馬倫巴的發音

「如果你曾經去過一定會」，她說

「我真的去過」，我嚅嚅的辯解

「瑪麗安芭特」，我說

「不對，是瑪麗安斯凱•拉斯內」

她捉狹的堅持著

「真的是同一個地方嗎？」，我問

火車開始駛向自己的尾端

有如８字形的蠕蟲

在不斷變形的車廂中

你數度與她擦身而過

但始終無法展開遊說

因此你必須一次又一次的抵達與離去

日影西斜時，其實是清晨

已入深秋，繁花才要綻放

她躲在時間的深處

注目著自己的故事一再發生於去年

關於這個世界你有太多的理論

唯獨在前往馬倫巴的路上

你啞口無言

一個精神分析大師在馬倫巴發表的學說

據說沒有人相信

一個吉普賽人從馬倫巴經過

輕易竊走了所有城堡中的記憶

謊言與傳說如秋日的落葉

在空中飛舞

始終無意著地

讓光影組成一個又一個的迷宮

任由火車穿越

終於，你正確的說出了：

「瑪麗安斯凱•拉斯內」

但那不是你要去的城市

而只是另一個不明的夢境

你一抬頭，只有窗鏡中隱約的

一名白髮的老者——

你輕聲對他說：「終於

馬倫巴」

●註：2014年應邀到捷克布拉格的查爾斯大學講學，返台前終於一償宿願到了夢寐求之的馬倫巴。大學時看過《去年在馬倫巴》之後，為之沉吟良久，此後人生到了某一個階段總會因馬倫巴而留下特別的痕跡，這趟親履斯境，或許是宿緣歸寂的時刻？