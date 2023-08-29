侯吉諒／瘦金體 （擬歌詞）
鳳頭冠蓋 盛世容顏風中來
蜂腰鶴腳 柳葉柔軟在裙襬
天地屏息 生怕呼吸驚擾了含情脈脈
乾坤無語 丹青無法形容的風華絕代
撇出去的筆畫總是與風流合拍
即使單純的橫直也有絕美的姿態
烏黑的松煙如眉間遠黛
桃花在團扇盛開
流麗的筆法在紙上跳舞
飄飛如水袖與衣帶
驀然回首
時間已經過去了一千個年頭
曾經薰天的繁華，已成滿地落葉的寂寞
只有那些瘦金體寫的精緻詩句
依舊是──
春天的棣棠花總是黃金般開在枝頭
夏日荷花盛放、荷葉濃稠
中秋的月光依然照在詩人心頭
臘月的風霜在樓台之間呼喚東風的溫柔
四季的流轉如同詩句淌著墨香
如此如此，天長地久
●註：第一二段，寫瘦金體的書法風格特色。第三段，引用宋徽宗親書的詩稿，〈棣棠花〉〈夏日〉〈閏中秋月〉〈風霜〉。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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