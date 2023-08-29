侯吉諒／瘦金體 （擬歌詞）

聯合報／ 侯吉諒

鳳頭冠蓋  盛世容顏風中來

蜂腰鶴腳  柳葉柔軟在裙襬

天地屏息  生怕呼吸驚擾了含情脈脈

乾坤無語  丹青無法形容的風華絕代

撇出去的筆畫總是與風流合拍

即使單純的橫直也有絕美的姿態

烏黑的松煙如眉間遠黛

桃花在團扇盛開

流麗的筆法在紙上跳舞

飄飛如水袖與衣帶

驀然回首

時間已經過去了一千個年頭

曾經薰天的繁華，已成滿地落葉的寂寞

只有那些瘦金體寫的精緻詩句

依舊是──

春天的棣棠花總是黃金般開在枝頭

夏日荷花盛放、荷葉濃稠

中秋的月光依然照在詩人心頭

臘月的風霜在樓台之間呼喚東風的溫柔

四季的流轉如同詩句淌著墨香

如此如此，天長地久

●註：第一二段，寫瘦金體的書法風格特色。第三段，引用宋徽宗親書的詩稿，〈棣棠花〉〈夏日〉〈閏中秋月〉〈風霜〉。

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