鄭琬融／有喉嚨的生物

有喉嚨的生物

到處探尋其他有喉嚨的生物，意圖：

扭斷、抽噎、劃開

恐懼興奮的冷





喉嚨，食物的通道，語言

打結的地方。作嘔的、清嗓的、咆哮的

情緒長了根的地下室

什麼生物有喉嚨？牠們是否理解這通道

消化與行徑之一切

內在與世界的連理





召喚同伴的狗吠聲

吞食魚蝦的鷺鷥群

熊撕咬第一口春天奔跑的肉體

那頭鹿嚼食的每一根草

成為 成為





有喉嚨的生物，到處探尋其他有喉嚨的生物

雙手懷有暴力的衝動

似乎忘了他們共享了些什麼

來自黑暗的溫潤