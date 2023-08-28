鄭琬融／有喉嚨的生物
有喉嚨的生物
到處探尋其他有喉嚨的生物，意圖：
扭斷、抽噎、劃開
恐懼興奮的冷
喉嚨，食物的通道，語言
打結的地方。作嘔的、清嗓的、咆哮的
情緒長了根的地下室
什麼生物有喉嚨？牠們是否理解這通道
消化與行徑之一切
內在與世界的連理
召喚同伴的狗吠聲
吞食魚蝦的鷺鷥群
熊撕咬第一口春天奔跑的肉體
那頭鹿嚼食的每一根草
成為 成為
有喉嚨的生物，到處探尋其他有喉嚨的生物
雙手懷有暴力的衝動
似乎忘了他們共享了些什麼
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