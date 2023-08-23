林夢媧／倖存
有時候
燈是別人關的
放任你
在長長的黑暗裡
獨自摸索
每一隻和黑暗長得一樣的鬼
都可以對你下手
偶爾體無完膚
時常兩敗俱傷
燈開了之後
傷和黑暗都不在了
但你還是會痛
有時候
燈是你關的
被生活捲起來
掛在牆上
不小心碰到開關
變暗的那一刻
籠罩你的
並不是黑暗
而是假借黑暗名義的
一抹黑影
種滿你的眼睛
從今往後
就要看見別的東西
有段時間裡
你非常幸運
燈一直亮著
傷口也不疼
生活似乎一切都好
而天總是會黑的
沒關係
害怕也沒關係
它們會來
它們知道你在
但一樣的鬼和
一樣的黑暗
早已被你握在掌心裡
在天快要亮起來之前
所有的鬼和黑暗
都會現形
你記得看看它們的臉
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