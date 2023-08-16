鍾玲／第一位比丘尼大愛道之出家

約西元前六世紀，在尼泊爾一小王國，摩訶摩耶王后生下釋迦牟尼七天後逝世，大愛道是王后的妹妹，也嫁給淨飯王，她就是養大釋迦牟尼的親姨母。《大愛道比丘尼經》第一卷，佛陀釋迦牟尼住在故鄉首都迦維羅衛城，他得道五年了，四十歲，而大愛道五、六十歲，已開始修行，有五百位女居士追隨她，可見她的修養出眾。大愛道決定追隨外甥佛陀出家，但是佛陀堅持不肯收。當時他已經收了一千位男眾出家弟子。

大愛道帶著五百女居士進入佛陀的居所。她向佛陀跪下，以頭觸地行稽首禮，五百女子也跟著稽首。佛陀用婉轉的話拒絕她：「且止！……當盡壽命，清淨潔己，究暢梵行。」叫她不要求了！她們在家修行也很好，會盡享天年，能夠清淨自己，也能夠透徹地學習佛法。

大愛道碰了個軟釘子後，意志堅定的她，站在佛陀居所的門外等候，等到佛陀出門，她又帶著五百女子跪下行禮，還長跪不起，他用跟上次一樣的話拒絕她，只是開頭的「且止！」變成比較堅決的「止！止！」。

佛陀走後，大愛道不停地哭泣，你以為因為出家不成而哭泣嗎？非也！她是為了「悔過悲哀」而哭，她懺悔自己什麼過錯呢？她自責：「作女人情態，罪患乃當如是。」而且她發下大願說：「願一切諸菩薩及人、非人，莫復更此女人想態也。」這個願可大了，大愛道不是只求自己達到清淨境界，而是願天下所有菩薩、人、非人的內心都能去除這種女人想態。這種推己及人之願非常宏大！

到底「女人情態」、「女人想態」有什麼問題呢？說到情態，在二十一世紀男人情態、男人想態，也一樣有問題啊！但是西元前五世紀的佛陀處於父權社會，男人位於中心位置，修行只是為男子設立的。《大愛道比丘尼經》中佛陀說：「女人八十四態者，迷惑於人使不得道。何等為八十四態？女人憙摩眉目自莊，是為一態。女人憙梳頭剃䑈，是為二態。女人憙傅脂粉迷惑丈夫，是為三態……」又說女修行者有三件事要懺悔：「一者自念惡露不淨潔。二者自念多慾，妖惑一切人皆令意亂。三者自念多恣態，嬈亂正法皆令敗壞。」「惡露」應該是指女人的經血和產後流的血。總之，女人會阻止男人修行，她發展「女人情態」，自己陷入慾望和做作媚態中，她誘發男人的慾望，毀壞男子的道業。可見佛陀心繫的是男眾僧團修行之成敗。

佛陀認為修行人最大的威脅，就是「女人情態」！佛陀為出家男眾講的《四十二章經》中說在家男人被妻子、家宅綁住，情況比關在牢獄還嚴重，他癡愛妻子，受她驅使，無懼一切，會投身泥沼，淹死自己。如果男人能突破這一關，可以成為阿羅漢。在當時的父權社會，女性為罪業的根源，佛陀願意接受大愛道出家，已經是革命性的行為了。

大愛道如何獲得佛陀的應允呢？靠一位比丘的幫助。她被拒絕三次後，求道心依然堅定，帶著五百女子日夜待在大門外，可以想像她們露天席地，有些修習打坐，有些光腳站著。披在身上的紗麗都脫線了、裂開了，臉上髒兮兮的，頭髮散亂，衣服處處汙漬，許多人悔恨自己的罪業，嚶嚶哭泣。這時比丘阿難來見佛陀，他是佛陀的侍者，也是他的堂弟和大愛道的姪兒，還是位博學多聞的美男子。阿難在大門前望著這群可憐的婦女，忽然認出面前就是大愛道，佛陀的姨母、他的伯娘！有些乞丐般的婦女竟是貴婦！他大吃一驚，問大愛道為什麼變成這樣？她說她們想出家，佛陀不答應。

阿難心中感動，對大愛道說：「待我今入，當向佛說是事，令母得安隱、使母歡喜。」

這裡他稱大愛道為「母」，可見已經認同她是佛陀的母親。阿難入屋向佛陀求情說，大愛道會專心修行，遵行戒律；說她已經悟出人生無常和女人情態的罪業。佛陀答說破規收女子出家，後果非常嚴重，清淨修行的風氣會衰落，比丘會墮入罪業中。

但阿難不退縮，從另一個角度切入說，大愛道從小養大佛陀，恩重如山。這個論點一針見血。佛陀承認：「大愛道信多有善意，於我有大恩。」佛陀也知道大愛道正在淨化自己的女人情態，的確有資格出家。在阿難的努力下，佛陀退了一步，想出兩全其美的方法，即「八敬法」，佛陀說如果大愛道等人願遵守此法就准許她們出家。基本上八敬法就是比丘尼事事禮敬和服從比丘的一種律法。二十世紀起爭議最大的是八敬法此則：「比丘尼雖百歲持大戒，當處新受大戒比丘下坐，當以謙敬為作禮。」佛陀說，八敬法關乎佛教之興衰。收比丘尼會令佛教大業提早凋零，僧伽只有男眾，佛教會興盛一千年，但僧伽含男女二眾，興盛期會縮減五百年。考察歷史，佛教盛世在紀元前三世紀的阿育王時代，及西元一世紀、二世紀的貴霜王國。果然只興盛六百年。我想佛陀在定下八敬法之時，僧團創立才五年，需要小心護持，但救度女眾也重要，所以他決定以變通的方法收比丘尼。可見八敬法是權宜之計，在男女平權的現代還適用嗎？

阿難向大愛道轉述佛陀的話：若願遵行八敬法，佛陀會收她們。大愛道歡喜地帶著五百女子來見佛陀。佛陀主持剃度典禮後，為她們說十戒、十戒之慧，及十事法，她們遂成為沙彌尼，在此一刻佛陀的僧伽增加了女眾。三年後大愛道戒行無缺，得佛陀傳授具足戒，成為比丘尼。