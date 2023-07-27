法國雖自視為現代國家，但和台灣相比，也有相當保守的一面，比如女性婚後多改姓夫姓。

假設2023年的今天有一位名叫喬治‧桑（George Sand）的女性嫁給一位叫菲德里克‧蕭邦（Frédéric Chopin）的男士，喬治‧桑婚後就自動成為喬治‧蕭邦（George Chopin）；若有人寄信給這對夫婦，收件者的署名就成了「菲德里克‧蕭邦夫婦」，換句話說「喬治‧桑」連名帶姓一起消失。

其實法國法律並未明定已婚婦女應改姓，政壇、影壇、藝文界的女性婚後也常選擇保有原姓，但民間一直有這個習慣。改夫姓有諸多不便，除需到公家機關登記新名字，有時還得換信用卡、身分證或e-mail地址（如george.sand@xxx.com變成george.chopin@xxx.com ）。法國人提到兒時失聯的女性朋友，也可能嘆道：「人家現在多半已婚改姓了，聯絡也難……」若喬治‧蕭邦與丈夫離婚，新的問題又來了：是否改回原姓？如果不改，再婚時還是麻煩重重；如果她不嫌手續繁雜，重新變回喬治‧桑，四下的親友同事鄰居馬上就能猜到：喬治‧蕭邦離婚了！反觀菲德里克‧蕭邦離婚後依然同名同姓，不必擔心暴露隱私。

姓夫姓因被尊為「傳統」，儘管麻煩多多，人們多半奉行。其實這類傳統並不如想像中久遠，法國1789年大革命後，女性地位曾得到改善（如可合法離婚），但拿破崙掌權後，於1804年頒布了對整個歐洲和後世影響深刻的民法，徹底取消女性之前爭取到的少許平等。拿破崙法典明文規定：未成年人、罪犯、精神病患與已婚女性全無法律地位；已婚婦女應改姓夫姓，由丈夫作為監護人且不得離婚。

這也就是為什麼女性稱謂有女士（Madame）與小姐（Mademoiselle）之分，而男性不管是否已婚皆為先生（Monsieur）。因為一般來說「小姐」的監護人是父親，「女士」的監護人是丈夫，旁人一聽稱謂，就知道替她作主的人是誰。

自此以後，整個十九世紀順理成章地將女性視為需要保護的弱者：走路時予以牽扶、替女性開門……這類對女性殷勤獻媚之舉逐漸從貴族擴及布爾喬亞階級，並向世界各國輸出，演變成國際禮儀規範。如今，較守舊的法國人還會告訴你，凡事應根據正式禮儀，遵守「女士優先」的原則。除了少數特例，如進餐廳時應男先女後，因為餐廳內聚集了陌生人，女性可能害羞卻步。上下樓梯時，男性也應走在前方，原因很簡單：若女性下樓滑倒，前方男士可英勇扶持，而上樓時讓女性隨後，則是為了避免直視女士的臀部……

時至今日，在無數的抗爭與努力之下，法國人民不分男女均享有平等權利，新生兒可隨父姓、父姓加母姓或單隨母姓，政府也在2012年取消行政表格中的「小姐」稱謂。年輕一代越來越反抗父權制度，不再稀罕向女性獻媚的老調，反對舊習的年輕男女明顯增多，但要一下子動搖幾百年來的既定格局並非易事。

法國國會在2013年時，取消了一條過時的巴黎法規。這條法令出現在1800年，限定女性只能穿裙、不准穿褲。穿褲女性觸犯了「女扮男裝」之罪，可被警察取締罰款。該法令至19世紀晚期略有鬆動，女性若因騎馬、騎自行車、工作出行等需要，有權向警局提出申請，獲准後允許在為期一年中穿著褲裝。

可想而知，這條法令在被廢除之前早已形同虛設，但若以法律的角度來看，2013年以前所有穿著長褲的巴黎女性都算違法！

此事說來雖如茶餘飯後的趣聞，但別忘了，法國麥當勞直到2020年底，才在員工激烈的聲討之下，為女員工爭取到穿長褲的權利，在此之前她們只能穿著硬性規定的裙裝。

面對這類抗爭而得來的權益，法國人會告訴你：無所求則無所獲。也就是說，無論是平等、自由或權利，倘若你自己不去爭取，別人不會雙手奉上。