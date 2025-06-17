當事實被隱藏、記憶被抹滅，該用什麼角度看見真相？

琅琅悅讀／ 琅琅原創
當事實被隱藏、記憶被抹滅，該用什麼角度看見真相？圖/canva
當事實被隱藏、記憶被抹滅，該用什麼角度看見真相？圖/canva

一通午夜來電，錄音裡竟是已過世之人的聲音？一份陳年卷宗，案發現場卻從未登記在冊……一場命案，唯一目擊者卻聲稱自己「看見了不存在的東西」。真相未必如想像中清晰，過去的拼圖也未必能完整復原。本月，琅琅原創精選4部作品，穿行於、犯罪與交錯的現場。有人翻開照片發現異常，有人重讀舊日記揭出秘密過往，看見無法言說的真相……聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。想搜更多好書？歡迎下方留言，告訴我們您喜歡的故事題材！（編按）

書名：《鏡•像》 作者：艾米莉

《鏡•像》艾米莉


五張意義不明的照片、三個相繼失蹤的血親、一段不為人知的秘密。李承翰為尋親踏上調查之路，與記者林怡君一同尋找真相。隨著兩人深入追查，他們逐漸發現相機鏡頭竟能映出一個扭曲的鏡像世界。那裡似乎封印著詛咒與被獻祭的靈魂，被遺忘的真相逐步浮現。究竟是什麼讓承翰家族陷入滅頂深淵？而鏡像背後，又隱匿著哪些命運……看更多




書名：《醉無可赦》 作者：蝕鶼

《醉無可赦》蝕鶼


剛拿到廚師藍帶證書，準備和老婆玉瑤開餐廳營業的趙士傑，卻在去幫老婆買蚵仔麵線當早餐時，慘死於酒駕車輪之下。死不瞑目的亡魂纏上梅氏總裁梅琳，無來由地認定她就是兇手。被整得生不如死的鐵血梅琳怎可能束手就擒，乖乖屈服於不講道理的『死靈』？於是，一場地獄總裁與鬼靈廚師的生死緝兇交戰，就此展開……看更多







書名：《限時清潔中》 作者：亞斯莫

《限時清潔中》亞斯莫


萬能靈感清潔公司，由不信神鬼的妖嬈女老闆主持，專門清潔所謂的游離電波。但看不見的游離電波，真的能清嗎？接連發生的死亡事件，背後竟牽連古老的神、妖、鬼？連供奉在神壇上的神祇也涉入其中？警方未介入辦案，反倒是僅四人編制的神異調查局出面查案。謎團如亂線交纏，沒有血緣的家人，最終能否撐過命運的拉扯？還是難逃分崩離析的結局……看更多







書名：《女巫之槌》 作者：X.H夜月獨步

《女巫之槌》X.H夜月獨步


「一起怪異的都市傳說、一樁神秘的國中女學生之死，以及一名徘徊現場，喪失記憶的少女，串起一連串不可思議的事件。」警局顧問『駱星珩』走進古屋，發現一具如中世紀罪人般被吊起的國中生屍體。女學生究竟犯了什麼罪？她的死與都市傳說有何關聯？而那名失憶少女，又是否就是兇手？當駱星珩逐步逼近真相，卻發現所見與自身經歷產生錯位。審判的法槌最終是否能敲響正義的真相……看更多




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