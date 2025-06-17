當事實被隱藏、記憶被抹滅，該用什麼角度看見真相？

一通午夜來電，錄音裡竟是已過世之人的聲音？一份陳年卷宗，案發現場卻從未登記在冊……一場命案，唯一目擊者卻聲稱自己「看見了不存在的東西」。真相未必如想像中清晰，過去的拼圖也未必能完整復原。本月，琅琅原創精選4部作品，穿行於靈異、犯罪與推理交錯的故事現場。有人翻開照片發現異常，有人重讀舊日記揭出秘密過往，看見無法言說的真相……聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。想搜更多好書？歡迎下方留言，告訴我們您喜歡的故事題材！（編按）