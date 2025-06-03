在松山文創園區遇見好故事！《琅琅原創大賞》50部入圍作品打造沉浸式文學角落

聯合新聞網「琅琅悅讀」主辦的首屆《琅琅原創大賞》華文創作比賽，除了在網路上引起熱烈討論，更攜手松山文創園區將原創故事的魅力延伸至城市空間，即日起至 7 月 18 日，民眾可在松山文創園區的製菸工廠發現全新升級的「琅琅原創｜文學角落」，漫步老建築、沉浸好故事，在每一扇窗、每一面鏡子中，遇見創作的溫度。

展區升級亮點！沉浸式閱讀體驗與人氣票選主題連動

本次展區延伸《琅琅原創大賞》「網路人氣獎」票選活動主視覺設計，以空中漫游的鯨魚與書頁為主題，巧妙融入松菸製菸工廠的窗戶、樓梯與洗手間鏡面，打造沉浸式閱讀場景。包括：

• 東向窗戶：展示多部琅琅悅讀精選華文原創好故事，帶領讀者感受不同類型故事的多元魅力。

• 南向窗戶：設置《琅琅原創大賞》「網路人氣獎」入圍作品專區，依愛情、犯罪、異想、恐怖、武俠、寫實等六大類主題，搭配導引文案與QR Code，民眾只要透過手機掃碼即可閱讀 50 部入圍好故事。

• 西、南向洗手間鏡面：展示各類主題故事標籤，舉凡「療癒」、「救贖」、「大女主」或「科技」、「超能力」等，呼應多變的創作風格與多元的讀者偏好。

• 東側樓梯主視覺牆：完整呈現本屆《琅琅原創大賞》「網路人氣獎」票選活動主視覺，打造最吸睛的打卡熱點，邀請民眾拾階探索故事魅力。

走進松菸，讓故事成為日常風景

在本次《琅琅原創大賞》攜手松山文創園區所設計的文學角落中，不只讓人感受創作的豐沛能量，也讓創作走出想像空間、進入真實日常。窗邊的小說段落、樓梯間的精美插圖，甚至鏡面上的故事金句——每一處轉角都藏著一段等待民眾探索的情節。

此次新增的南向《琅琅原創大賞》「網路人氣獎」專區，和東向華文精選原創小說相互呼應，這些正在被票選的作品，都是本屆《琅琅原創大賞》進入複審階段的潛力佳作，與東、北向洗手間原先展示的故事作品，共同拼接成一幅多元創作的閱讀地景。邀請您一同散步、閱讀、拍照、投票，無論是散步其間細細品味，或掃描窗邊 QR Code 隨時閱讀，眾多華文原創好故事正在你我的生活的城市角落發光。

活動資訊一覽：

• 📍 展出地點｜松山文創園區 製菸工廠【琅琅原創｜文學角落】

• 📅 展出期間｜即日起至 2025 年 7 月 18 日

• 🔗 入圍名單與票選入口｜https://lihi.cc/fO7AA