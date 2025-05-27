首屆「琅琅原創大賞」入圍名單公布！嚴選50部潛力佳作進入跨國複審及人氣票選

由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的首屆「琅琅原創大賞」，歷時近一個月的初審，正式公布50部入圍複審作品名單！本屆賽事面向全球徵件，募集繁體中文原創小說，吸引了數百位海內外創作者熱情參與，投稿作品題材多元、風格鮮明，涵蓋愛情、犯罪、異想、恐怖、武俠、寫實等六大類型，充分展現華文創作的旺盛生命力與想像力。

第一階段評選揭曉 五大面向遴選潛力之作

本次初審由主辦方組成評選團隊，進行為期近一個月的第一階段審核，品讀數百篇投稿作品後，最終有50部潛力作品進入第二階段複審。本屆初審從五個面向進行多角度評選：

• 故事原創性：關注題材是否新穎、有創意，並具備創作者獨特觀點

• 劇情完整度：檢視故事的起承轉合是否流暢、節奏明確

• 文筆流暢度：評估語言是否自然生動，能夠順暢引導讀者投入情境

• 角色鮮明度：觀察人物設定是否立體、有記憶點，能推動情節發展

• 敘事邏輯性：確保故事架構清晰、情節推進合理，閱讀過程無斷裂感

初審團隊亦綜合考量市場發展性與風格獨特性，遴選具備故事成熟度與延伸發展可能的佳作。

入圍作品主題多元，展現創作能量

本屆入圍複審作品主題橫跨情感糾葛、社會寫實、心理懸疑到奇幻冒險，除了甜蜜愛情故事，更有對社會議題的深度反思、對科技未來的想像，以及對武俠經典題材的嶄新詮釋。不少作品以救贖、成長、人性光影為主軸，有細膩描寫個人與家庭關係的掙扎，也有探討友情、親情與代際衝突的溫暖敘事，另有作品融入奇幻與現實交界，或以輕鬆詼諧筆法描繪黑色幽默與人性光影。多數創作者勇於跨類型創作，巧妙融合恐怖與喜劇、歷史與科幻等元素，碰撞出豐富創意火花。整體而言，本屆入圍作品不僅文字成熟、情節吸引人，更具備故事深度與開發潛力，為後續跨域媒合開啟無限可能。

「網路人氣獎」投票火熱進行中，限時免費看好文抽好禮！

隨著50部入圍複審名單公布，「網路人氣獎」票選活動亦同步展開。全數50部入圍作品現正開放限時免費閱讀，讀者朋友不僅可直接線上閱讀全文，還可投票選出心中的人氣之作。即日起至6月19日止，前往入圍名單與票選平台（https://lihi.cc/fO7AA）登入udn會員，每人每天都可投下一票，參與票選還有機會帶回Samsonite 20 吋登機箱、momoBOOK 電子書閱讀器、Barista 全自動義式咖啡機和網路書店閱讀禮券等超值人氣好禮。

跨國複審接棒，15強決選即將登場

緊接著，主辦方將攜手來自新加坡、韓國、中國等地的跨國協辦單位，涵蓋出版、影視、漫畫等領域代表進行第二階段複審。評審團將針對媒合開發潛力、角色魅力與敘事吸引力、創意性與市場辨識度、故事邏輯與結構完整性等面向，進一步精選出15部佳作進入決勝階段。這15部作品將於決審提案大會暨頒獎典禮角逐年度大賞獎項。