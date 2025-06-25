《七根心簡》宋威龍x劉浩存 鳳凰小分隊男帥女美全員大長腿

小說《七根兇簡》，古老傳說與現代冒險的交織

《七根兇簡》是作家尾魚創作的一部懸疑推理小說，2015年在晉江文學城開始連載，2017年7月由中國友誼出版公司發行實體書。

這部作品以引人入勝的傳說為開端：相傳老子在退隱之際，除了留下經典《道德經》，還以鳳凰鸞扣封印了七根蘊含惡念的「兇簡」。這些兇簡據稱代表著古代酷刑的死法，一旦有人接觸，便會性情大變、犯下滔天罪行。千年之後，隨著封印鬆動，兇簡重現人間，引發了一連串離奇慘案。

故事圍繞著五位主角——木代、羅韌、江照、曹嚴華和炎紅砂——他們在現代社會中，共同踏上尋找並封印這些邪惡之物的冒險旅程。主角團透過解開五行密碼、對抗被兇簡附身之人，逐步揭開兇簡的真實來歷與隱藏的秘密。在這過程中，他們不僅成功將兇簡重新封印，更經歷了個人成長與情感磨礪的考驗。

尾魚，以奇思妙想探索未知世界的玄妙作家

尾魚，晉江文學城簽約作者，以其獨特的想像力聞名。她熱衷於發掘各種奇聞軼事，堅信世界的玄妙遠超肉眼所見。代表作品有《梟起青壤》、《龍骨焚箱》、《西出玉門》、《怨氣撞鈴》、《三線輪迴》以及《半妖司藤》等。已播出的影視IP改編作品有2016《示鈴錄》、2021《司藤》、2023《西出玉門》。

《七根兇簡》小說作者尾魚。圖/擷取自網路

由《七根兇簡》改編而成的《七根心簡》，該劇以單元劇的形式展開，總共7個單元32集，平均4-5集一個副本。本劇由蔡岳勳執導，由原著作者尾魚親自擔任編劇，力求忠實呈現原著精髓。由宋威龍、劉浩存、敖瑞鵬、王奕婷、張亦馳領銜主演，楊皓宇、馮兵特邀主演，以及嚴屹寬特別主演。2025年6月8日播出。

《七根兇簡》故事背景設定在上古時期，一股未知的神秘物質降臨鳳子嶺，能夠寄生於人體，扭曲人心，誘使人們作惡。當這些「心簡」再度現世，一宗宗離奇兇案接踵而來。木代（劉浩存 飾）、羅韌（宋威龍 飾）、一萬三（敖瑞鵬 飾）、炎紅砂（王奕婷 飾）、曹嚴華（張亦馳 飾）這五位平凡卻熱血的年輕人，因各自的境遇被意外捲入「心簡」事件。他們最終組成「鳳凰小隊」，共同踏上收服「心簡」的冒險征途。

在這場充滿生死考驗的險途中，羅韌與木代不僅相互扶持、彼此治癒，更建立了深厚的情感。鳳凰小隊的成員們千里跋涉，克服重重艱難險阻，彼此的友誼也在淬煉中不斷昇華。

《七根心簡》。圖/擷取自微博

關於好評：劇情緊湊、群像魅力與原著主線

快節奏單元劇： 劇情推進迅速，每個單元故事銜接流暢，對於追求效率的觀眾來說十分友好。劇評指出其「既陰間，也陽間」，形容其離奇與幽默並存。

保有原著主線： 儘管尾魚作品常被「魔改」，但《七根心簡》在作者據理力爭下，請尾魚擔任劇本編審，使得劇情基本上遵循原著主線，這對於原著粉而言是一大福音。

群像表現出色： 鳳凰小分隊的成員各有特色，特別是敖瑞鵬飾演的「一萬三」和張亦馳飾演的「曹嚴華」，他們的演技獲觀眾讚賞。嚴屹寬在本劇中當配角，飾演殺人狂魔「張光華」，但一出場就自帶驚悚氣息，懸疑恐怖氣氛直接拉滿，令人驚艷。

演員顏值加分：劇中演員如宋威龍、劉浩存的亮眼外型，敖瑞鵬的痞帥，嚴屹寬的邪魅，都為視覺觀感增色，粉絲大讚「男帥女美，長腿養眼」。

關於差評：主角演技與特效質感問題

女主表情木訥：劉浩存 (飾 木代) 儘管外型甜美、清純，符合呆萌人設，但未能充分演出角色情緒的波動，尤其在關鍵情感戲中表情顯得木訥，被批「用外貌演人設」，與對手戲演員格格不入。

男主台詞含糊不清：宋威龍 (飾 羅韌)： 擁有高顏值和長腿優勢，但在需要爆發演技時，情緒和表情顯得弱勢，尤為致命的是台詞含糊不清，一旦情緒激動聲音提高，更是難以聽清內容，只剩下「蘇」感，影響了奇詭氛圍的營造，使其更像一部現代偶像劇。有評論甚至表示，兩位主演的演技難分伯仲。

製作質感與特效廉價： 劇中的置景、特效被普遍詬病，無論是城市街道、辦公室還是家庭場景，都帶有嚴重的「棚拍感」，讓人物看起來像「主題樂園的NPC」。整體被批乍看很差，佈景很假，濃濃的廉價氣息。

《七根心簡》。圖/擷取自微博

《七根心簡》。圖/擷取自微博

《七根心簡》。圖/擷取自微博

《七根心簡》。圖/擷取自微博

《七根心簡》。圖/擷取自微博

《七根心簡》。圖/擷取自微博

《七根心簡》。圖/擷取自微博

《七根心簡》。圖/擷取自微博