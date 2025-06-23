《麒麟送子天降喜福》一胎生99子 陸媒怒評：市場下沉，智商不能下沉

《麒麟送子，天降喜福》是由王宇威、方楚彤主演，劉晗晗執導的短劇，於2025年6月14日在網路平台播出。2025年6月15日，該劇劇情#短劇1胎99子#登上文娛榜熱搜第一，引起廣泛討論與撻伐。

劇集講述皇帝出巡時，搭救了昏迷路邊的女子趙慕雪。不料趙慕雪中了媚藥，意外與皇帝發生關係後，竟發現自己懷孕。臨盆之際，劇情更是超乎想像——在「麒麟送子」的祥瑞下，趙慕雪竟然一口氣生下了99個孩子，被視為天降喜福。太后得知後龍心大悅，立刻傳召趙慕雪入宮。

內容挑戰常理，網友與媒體齊聲撻伐

這部短劇在紅果短劇平台播出後，「一胎生99個兒子」的離奇情節迅速引爆網路熱議。觀眾普遍質疑劇情過於抽象，完全脫離生理常識。劇中，女主角因懷「龍種」而引發「麒麟踏雲」異象，誕下99子的設定，不僅違反科學，更出現嬰兒被堆疊如「肥牛捲」般搬運，以及反派國師將新生兒誣衊為「動搖國運的妖孽」等獵奇畫面，被批為「物化女性生育功能」並「褻瀆傳統文化」。

《麒麟送子天降喜福》。圖/擷取自微博

劇情下架，主創急忙切割

截至6月15日，這部長達60多集的短劇播放量已破4500萬。然而，僅在一天後的6月16日，該劇因爭議過大遭到下架。劇集的主演與導演也紛紛發聲，急於與這段離譜情節撇清關係。

男主角王宇威在6月15日直播時說：「讀劇本時才看到這個情節，確實很癲。」他更表示：「不好意思，癲到大家了，都怪我經紀人。經紀人說一定會大爆，沒看本我就接了。」導演劉晗晗也在社交平台上笑稱：「99個娃來了，拍的時候我已經感覺自己癲狂了，有事兒找編劇，編劇寫的，哈哈哈哈哈哈哈哈。」

大陸媒體嚴厲批判：離譜、反智、侮辱智商

《麒麟送子，天降喜福》也引發了中國大陸多家媒體的嚴厲批評。以下引用6月17日人民網的評論。

#短劇不能無底線獵奇#【人民熱評：“一胎生99子”，短劇不能無底線獵奇】近日，#短劇1胎99子#登上微博熱搜。在這部名為《麒麟送子天降喜福》的短劇中，女主角誕下99個兒子，還出現把孩子「摞成一堆」的畫面。

對此，許多網友都大呼情節過於離譜。主創也第一時間回應，男主演表示：「不好意思，癲到大家了。」導演也在社群媒體回應：拍的時候已經覺得自己癲狂了，有事找編劇。問題在於，這麼「癲」的劇，為什麼要拍？從投資人到主創團隊再到播出平台，難道都不愛「好劇」愛「癲劇」？

近年來，短劇市場爆發式成長。數據顯示，截至2024年12月，微短劇的用戶規模達6.62億人，微短劇獨立應用的人均單日使用時長達101分鐘，已經追平即時通訊。越來越多的創作者看到了短劇的“風口”，紛紛加入這條賽道。但同時，大量短劇粗製濫造、重複套路、低俗低智等問題也不斷引發爭議。其中一些內容打色情擦邊球、宣揚血腥暴力、刻意挑起家庭矛盾，明顯有違序良俗，已經引起相關部門的注意，開始有針對性地進行整治。

簡而言之，目前短劇行業已經駛過了爆發的“藍海期”，而進入了一個競爭更為激烈的“瓶頸期”。在這段時期，短劇的質量分化變得明顯。一群精心打磨的精品化短劇脫穎而出，在流量和口碑上都獲得了市場的認可。但另一方面，仍有大量短劇把一味追求「爽感」當做流量密碼，為此不顧事實，不管邏輯，甚至以惡俗劇情、「狗血」獵奇來吸引眼球，抱著「黑紅也是紅」的心態，試圖「撈一票就走」。

長久以來， 「土味」、「狗血」、「爽感」是人們給短劇貼上的標籤。但是，市場下沉，智商不能下沉，追求「快節奏、多爽點」也不能拋開價值基點。「一胎生99子」被群嘲正說明，觀眾對無底線獵奇早已厭煩，人們要的是「審美」而不是「審醜」。短劇業，不能再一路「癲」下去了，是時候為自己劃出清晰的價值底線了。

短劇業要“破局”，還是要走精品化路線。靠低俗化來吸引來的流量必然如大水漫過沙灘，轉瞬就會退去，不可能帶來「留量」。而一些頗具創作水準的短劇，內容上從誇張獵奇轉而關注社會話題，技巧上從單純的挑動情緒轉變為激發觀眾情感共鳴，已經開始了探索「豎屏美學」之道。樂見短劇賽道優勝劣汰，打造更具健康活力的產業生態，為觀眾提供更優質的精神食糧。#1胎99子短劇已被下架#

《麒麟送子天降喜福》6月17日大陸人民網發文批評。圖/擷取自微博

《麒麟送子天降喜福》。圖/擷取自微博

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