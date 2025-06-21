《長安的荔枝》金句分享：拔刀相助的背後，總有利益索取

自2022年問世以來，《長安的荔枝》這部小說便迅速累積了高人氣。改編電影定於2025年7月25日躍上大銀幕，而電視劇則已在2025年6月7日與觀眾見面。

「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」這句流傳千年的詩句，竟孵化出一篇令人拍案叫絕的文學作品——《長安的荔枝》。故事背景設定在唐朝天寶年間，主角李善德，一位年屆中年的基層小官，終日辛勤奔波，謹慎度日，卻始終默默無聞。直到某次意外的召見，他的命運才開始翻轉，引發一連串意想不到的變故。

作者馬伯庸，原名馬力，出生於1980年，內蒙古自治區赤峰市人，中國當代作家、編劇，中國作家協會會員、文學創作一級，南京大學文學院兼任教授。馬伯庸素有「文字鬼才」之稱，其創作風格被認為是沿襲五四以來歷史文學創作的譜系，文字充滿奇趣。他的作品主要為歷史類小說，創作類型多樣，寫​​過雜文、小品文、散文等，多部作品改編成影視劇本。

《長安的荔枝》書中蘊藏許多發人深省的智慧語錄，以下分享給大家：

1、原來我連做惡夢都在工作啊。

2、做人最重要的就是開心，此乃養生之道啊。

3、原來當個惡官悍吏效果竟堪比修道，簡直可以當場飛升。

4、舟已建沉，救無可救，不如及早收手，尚能停損。

5、世上沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人。

6、有些衝動是苟且不了的，有些心思是藏不住的。

7、天下送客最好的手段，莫過於借錢二字。

8、深陷低谷，更該學會向外走，向上看！

9、舟已漸沉，救無可救，惟有停損而已。

10、好朋友就是這樣的，你忘了帶酒，但我還是願意給你拿丹荔。

11、流程這種東西，是弱者才要遵守的規矩。

12、天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往。談錢有什麼不好?

13、我算盡天時地利，卻算不透人心叵測。

14、他這個人哪，笨拙，膽小，窩囊，可一定會豁出命去守護他所珍視的東西。

15、他必須努力證明，自己有無可取代的價值，不會在這個大盤裡被擠出去。

16、荔枝的香甜源自於陽光和水分，堅持努力才能品嚐人生的甜蜜。

17、有些路，注定一個人走，即使前路荊棘，也要咬牙堅持。

18、好的擔當，不是為了功名利祿，而是為了心中的執著。

19、理想是遠方的星辰，雖然遙不可及，但只要努力，總是能靠近一點。

20、在這個世上，最不能直視的，一是太陽，二是人心。

21、人活在世上，總得堅持點特別蠢但你認為對的事。

22、只有沉溺於艱苦的工作中，才能讓他心無旁騖。

23、這麼大的便宜，別人憑什麼白白給你？

24、生死與否，皆操於那些神仙，自己可是沒有半點掌握，直如柳絮浮萍。

25、就算失敗，我也想知道，自己倒在距離終點多遠的地方。

26、跑完這一路下來，卻發現越接近成功，我的朋友就越少，內心就越愧疚。

27、最甜的荔枝總懸在最高的枝頭，最近的生路總在最近的死局旁。

28、每個人心中都有一條自己的取經路，崎嶇漫長，你敢去走，就能見到那壇醇香的酒。

29、跳胡旋舞的要訣，不是隨樂班而動，而是旋出自己的節奏。

30、做人要能抬頭，更要能低頭。一仰一俯之間，不僅僅是一個姿勢，更是一種態度。

31、既是身臨絕境，退無可退，何不向前拼死一搏，說不定還能搏出一點微花希望。

32、很多時候，我們覺得眼前的困境無法突破，是因為缺乏相對應的資源和資訊。

33、獲得成就時，貪功自傲，必然會失去人心。而與他人分享勞動成果，則會收穫更多的支持與幫助。

34、做官之道，無非就三句話：和光同塵，雨露均霑，花花轎子眾人抬。一個人吃獨食，是吃不長久的。

35、千古艱難唯做事，一事功成萬頭禿。沒有人能隨便成功。可惜的是史書對這個層面，關注得實在不夠多。

36、職場中，拔刀相助的背後，總有利益索取。獲得多大的幫助，取決於能回報對方多大的價值。

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

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