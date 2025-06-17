《異能5：死了一個超人以後》朴珍榮獻上野獸身材 與《花漾爺爺》靈魂合體

年度動作鉅獻《異能5：死了一個超人以後》在韓國上映後獲得觀眾一致好評，擊退好萊塢電影《不可能的任務：最終清算》榮登票房冠軍，目前累積觀影人數達150萬3747人次（資料來源：KOFIC，截至6月15日）！《異能5：死了一個超人以後》敘述5個人接受器官移植手術後各自獲得不同的超能力，後來面對貪圖他們能力的壞人所展開的動作片！許多觀眾觀賞本作後，紛紛大讚：「2025年最棒的電影！」、「彷彿被點到笑穴一樣笑個不停！」、「在電影院能和大家一起開心觀賞的傑作！」、「痛快的動作場面！音樂也搭配得超棒！」、「爆笑X動作X感動一應俱全的最強鉅獻！」

朴珍榮為展「野獸身材」人生首次節食只吃雞胸肉！竟付出慘痛代價

朴珍榮在《異能5：死了一個超人以後》中飾演想獲得所有超能力的新興宗教教主，挑戰了大量動作戲，他表示導演每一場戲都給了很清楚的指示，因此才能結合CG，呈現很完美的動作場面。另外，朴珍榮在電影中裸露上身的場面也引起觀眾好評，朴珍榮表示：「我記得當初的角色設定還有提到『擁有野獸般的身材』，在電影中有許多打鬥戲，比起體格太壯看起來會有點不靈活，覺得輕盈的身材可能更適合這個角色，就決定節食、鍛鍊體格，希望能清楚展現肌肉線條。」

於是朴珍榮在2個半月到3個月期間，除了週末之外，其他時間的三餐都吃雞胸肉、小番茄、地瓜、沙拉，大概瘦了4到5公斤左右，但他也透露這樣的節食方式所造成的副作用，他說：「副作用就是拍完重要的武打場面後，我因為太開心就吃了中華料理，但差點以為自己要死了呢，腸胃痛得要命。因為我是第一次嘗試節食，後來才知道在節食的過程中應該要吃粥才對，我就在無知的狀態中吃了中華料理，還喝了一杯酒，真的太恐怖了！」

朴珍榮也透露自己20多歲時以偶像身分活動的過程中，不管吃再多都不會胖，拍攝《異能5：死了一個超人以後》才讓他第一次嘗試節食。軍中服役時因為吃多少就胖多少，現在他正努力管理自己的身材，朴珍榮表示：「退伍後體質真的改變很多，在軍隊裡必須在固定的時間吃飯、睡覺，就變健康了。我在當時吃了很多，也有運動，胖了10公斤。退伍後馬上要拍新電視劇，就很急忙地減重了，卻對身體造成負擔，後來為了能讓身體自然地適應，一週會去運動4到5次。」目前電影公司車庫娛樂已在MAGIC HOUR平台開放《異能5：死了一個超人以後》預售，車庫娛樂近期取得 ISO 27001（資訊安全管理）與 ISO 27701（個資隱私資訊管理）雙重國際認證，是目前國內少數同時具備ISO雙重資安標準的數位平台服務業者。年度動作鉅獻《異能5：死了一個超人以後》本週五6月20日在臺上映！

《異能5：死了一個超人以後》朴珍榮為展「野獸身材」人生首次節食只吃雞胸肉！竟付出慘痛代價？！圖/車庫娛樂提供

《未知的首爾》朴珍榮《異能5》飾演回春的《花漾爺爺》申久 壓力超大

人氣團體「GOT7」成員的朴珍榮，近期在電視劇《未知的首爾》和朴寶英的精彩互動造成話題，他在《異能5：死了一個超人以後》中飾演接受胰臟移植手術後回春的「永春」一角，和大前輩申久詮釋同一個角色，朴珍榮表示：「起初收到劇本時，就決定一定要先接下這個角色，但等到真的要開始時，就覺得壓力很大。」朴珍榮透露姜炯哲導演還特地約申久演員和朴珍榮碰面，請申久演員唸了朴珍榮所有的臺詞，讓他能用手機錄音練習，朴珍榮表示：「申久老師當時跟我說他不希望我跟他的語氣完全一模一樣，要我跟隨導演的指示，盡量保有自己的色彩，老師覺得那樣會更有戲劇化的魅力。

導演也是那麼想的，因此我的壓力減輕不少。」而朴珍榮在電影中的精彩演技也令觀眾讚嘆不已！朴珍榮還表示有邀請「GOT7」成員們出席特映會，成員們看完電影後都說很好看，朋友們也都說看到他的全新樣貌，讓他感到十分開心！年度動作鉅獻《異能5：死了一個超人以後》本週五6月20日在臺上映！

《異能5：死了一個超人以後》驚奇版預告👇

《異能5：死了一個超人以後》安宰弘X羅美蘭X朴珍榮，向台灣觀眾問好👇

《異能5：死了一個超人以後》朴珍榮向台灣觀眾問好👇

《未知的首爾》朴珍榮在《異能5：死了一個超人以後》飾演回春的《花漾爺爺》申久，壓力超大。圖/車庫娛樂提供

《花漾爺爺》申久在《異能5：死了一個超人以後》中飾演邪教教主。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》申久特地為朴珍榮的台詞錄音。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》朴珍榮藉由本作挑戰大量動作戲。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》「GOT7」成員的朴珍榮為打造好身材瘋狂節食。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》李在仁自曝讀高中時愛看「GOT7」。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》。圖/車庫娛樂提供