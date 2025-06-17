《私家偵探》台港雙雄劉冠廷x古天樂 水中激戰期待合作喜劇

香港電影《私家偵探》由《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞監製，李子俊及周汶儒聯手執導，香港天王古天樂與金馬男星劉冠廷及周秀娜共同演出，台灣將於6月18日上映。《私家偵探》是金馬男星劉冠廷首次接拍香港動作電影，電影導演李子俊及周汶儒特別到台北與他合體現身首映會，劉冠廷表示首次接拍香港電影，便要扮演一個看似正義使者，但內心很陰暗的警察，更有動作場面，讓他覺得很難得，也學了廣東話，更和古天樂來了場水中大戰，直呼偷師不少。

《私家偵探》6月16日於微風影城舉辦首映會，導演李子俊、周汶儒和劉冠廷一同出席，為電影造勢，兩位導演看過他的《陽光普照》《同學麥娜斯》等多部作品，覺得他戲路很寬廣，非常有才華，便向投資老闆古天樂推薦，古天樂也看過《陽光普照》，也對劉冠廷印象深刻，便邀請他演出《私家偵探》。

導演覺得是用一部偵探片的手法包裝，去探討對愛情和人性的看法。談到自己的角色，劉冠廷表示就應該是個正義使者的警察，但又去做一些很奇怪的事情，反差很大。他分享拍攝當時太太孫可芳剛剛懷了身孕，但他就要立刻飛往馬來西亞拍《私家偵探》，「因為懷孕初期她的身體不太穩定，有一天還去了醫院，剛好我那天休假在飯店等消息，有點緊張，還好看了醫生就沒事了。」

劉冠廷首次嘗試香港動作片，在電影中更和古天樂來了場水中大戰，他透露古天樂演出動作場面非常精準，但力量超乎想像的強大，他第一次被他打到時，有種把角色打飛的感受，「當下被他震懾到，角色被嚇不見了，要趕快再找回角色的感覺繼續演下去。」也表示兩人在水中打架的場面，他回憶當時古天樂一拳揮過來，讓他有種生死交關的感受，覺得腎上腺素要爆發，「有種唸書時打球不爽，想動手的情緒被激出來了。」他透露看了《九龍城寨之圍城》便被古天樂扮演的「龍捲風」圈粉，成為粉絲，希望有機會可以再和古天樂一起拍動作戲，但也很期待可以和他一起演喜劇，覺得會有不同的火花。

劉冠廷分享見到古天樂時頗為緊張，再加上不會講廣東話，「我一開始緊到手都不知道怎麼放好了，當然不好意思找對方聊天。」但在劇組中，他學了一些廣東話，透過工作人員的指導，粗話也學了，但印象最深刻的是知道什麼是廣東話中的「雪糕筒」，他笑說：「我聽到工作人員一直在說『雪糕筒』，還以為現場有發冰淇淋可以吃，一直在找，後來才知道他們是在找三角椎，要拿去封路使用。」

《私家偵探》古天樂。圖/華映娛樂提供

《私家偵探》描述歐陽偉業（古天樂 飾）是一名落魄的私家偵探，委託人都是找他處理通姦、尋人、找寵物等微不足道的小案。這天他收到一宗特別的委託：一名旅行社老闆要求他調查自己的女朋友，而這名女子竟是歐陽偉業的妻子關詠心（周秀娜 飾）。歐陽偉業得知太太前往酒店後，敵不過內心煎熬，放棄正在進行的案件─為客戶尋找失蹤未婚妻的調查，趕往捉姦。沒想到客戶的未婚妻在他離開現場後被殺，原以為的普通出軌事件竟演變成謀殺案！歐陽偉業將當時發現的線索交予調查此案的警察陳康民（劉冠廷 飾）後，發現自己已陷於錯綜複雜的謎團之中，危機亦逐步逼近。為阻止兇手殺害下一個目標，他必須憑藉專業偵探的直覺力挽狂瀾。《私家偵探》將於6月18日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《私家偵探》首映會劉冠廷。圖/華映娛樂提供

《私家偵探》。圖/華映娛樂提供