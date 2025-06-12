文策院「國際動畫開發工作坊」報名開跑 與《神偷奶爸》《史瑞克》幕後人才孵育合作

法國安錫國際動畫市場展6月10日 熱鬧開展，文化內容策進院（文策院）於展會現場與全球頂尖動畫學府 GOBELINS Paris（哥布林視覺學校）正式宣布合作關係。 GOBELINS Paris 培育出無數動畫人才，包括《神偷奶爸》與《小小兵》系列、《史瑞克》、《鯊魚黑幫》、《壞蛋聯盟》等動畫電影皆出自其傑出校友，此次合作將有助於深化臺灣兒少動畫人才培育，強化產業接軌，並前進國際市場。雙方共同推動的「國際動畫開發工作坊—原創兒少內容培育」目前正開放徵件報名。

GOLBELINS Paris 成立逾六十年，是全球最具聲譽的動畫學院之一，教學涵蓋從設計至各類型製作，包含靜態影像、動畫、互動內容、3D 與虛擬實境等。同時，GOLBELINS Paris 也是安錫國際動畫影展的長年合作夥伴，數十年來維持著由其動畫系學生製作影展各放映片頭的傳統。

文策院與 GOLBELINS Paris 首度共同合辦 「Create You Own IP 國際動畫開發工作坊—原創兒少內容培育」，旨在培養新銳創作者進行兒少動畫開發，並且對接至國際展會以尋求資金與合作夥伴。課程包含大師講堂、臺北與巴黎實體工作坊及線上指導，也將在今年底 TCCF 沙龍舞台上做展示，並在最終選出最具市場潛力的專案，於 2026 年安錫國際動畫市場展（Mifa）臺灣專場進行提案。此工作坊課程由 GOLBELINS Paris 設計，提供開發兒少動畫 IP 的知識與訓練，涵蓋故事架構、視覺規劃、角色設計與世界觀建構，以及製作與提案簡報技巧等，將協助臺灣動畫人才與國際市場接軌。

今日親臨現場的 GOLBELINS Paris 國際發展總監 Cécile Blondel 表示：「臺灣創作者擁有新穎又引人入勝的點子，但要轉化成有力的影像故事並不容易。很高興能攜手文策院合作這個培訓計畫，希望協助創作者跨越這道門檻。透過故事發展、視覺設計、業界交流和提案訓練，參與者能做出自己的 IP、走向市場。」擔任本次工作坊課程學術總監與首席培訓師的 Claire Espagno 也表示很期待到臺灣，協助創作者們打造出自己的動畫IP。

GOLBELINS Paris 國際發展總監 Cécile Blondel （右）與本次合作工作坊的課程學術總監與首席培訓師 Claire Espagno（左）。圖/文策院提供

文策院副院長張文櫻也表示，期待透過與全球頂尖動畫學校合作，一起培育來自臺灣的原創故事，提供創作者更多實戰能力、人脈資源，以及勇敢做夢、放眼世界的信心。文策院會持續搭起臺灣與國際的橋樑，陪伴更多優秀的創作者走上國際舞台。

「國際動畫開發工作坊—原創兒少內容培育」報名截止日為 6 月 22 日，並預計於七月初公告入選結果。本計畫由文化部影視及流行音樂產業局支持，更多資訊詳見活動頁面👉2025 TAICCA × GOBELINS 國際動畫開發工作坊

GOLBELINS Paris 國際發展總監 Cécile Blondel （右）與本次合作工作坊的課程學術總監與首席培訓師 Claire Espagno（左）。圖/文策院提供

文策院於安錫動畫市場展與全球頂尖動畫學府 GOBELINS Paris 宣布合作關係，共同推動動畫人才培育。圖/文策院提供