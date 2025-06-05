2025 國際條漫大賽 文策院攜手日本舉辦，總獎金逾50萬

為發掘更多具潛力的臺灣條漫畫家，並將其作品推向國際市場，文化內容策進院（文策院）與條漫製作公司 Contents Lab. Blue TOKYO (CLBT)、日本樂天集團線上漫畫平臺 R-TOON 三方共同舉辦「2025 國際條漫大賽」，被評選為金獎的創作者最高可獲得獎金 100 萬日圓，還可獲得國際出道的機會！這次徵件大賽不僅讓臺灣原創條漫走進國際視野，也進一步強化文策院與跨國內容製作團隊及線上閱讀平臺的合作關係，並藉由推出貼近市場需求的暢銷新作，為臺灣作品創造國際商機。

文策院延續和 CLBT 以及樂天集團的合作夥伴關係，已於今（2025）年 2 月臺北國際書展期間舉辦「條漫學程國外買家媒合會」，會後業者皆表示，對於臺灣創作者的實力備感驚喜，希望與文策院共同募集更多臺灣原創作品，讓優秀且具商業潛力的臺灣創作者加入合製計畫。因而決定三方攜手舉辦「2025 國際條漫大賽」。

文策院期望透過 CLBT 及樂天集團在製作、行銷條漫的豐富經驗，協助臺灣條漫順利拓展國際市場。 Contents Lab. Blue TOKYO 在日本已製作超過 100 部條漫作品，並透過日本各大主要平台進行發行，其中也包括與文策院共同製作的《找回狗狗的完美方法》和《C級哨兵備忘錄》，其母公司 Contents Lab. Blue 總部設於韓國， 目前在日本、泰國、美國等地設有據點，至今已製作超過 600 部作品，並於超過 10 個國家上架發行，CLBT 擅長掌握重點市場偏好，將具商業潛力的條漫作品推向國際平臺。

R-TOON 為樂天集團於 2024 年推出的線上漫畫平臺，提供條漫等原創線上漫畫。該平台除提供每日能免費閱讀的作品外，亦提供分話購買，為用戶提供更多享受漫畫的方式。樂天集團結合旗下 70 多項服務與在日本逾 1 億名會員的資源，打造包含娛樂在內的內容生態圈，R-TOON 過去的合作對象包括擁有 80 年歷史的少年畫報社與發行《病弱最強魔女》的秋水社。

報名參與「2025 國際條漫大賽」的臺灣條漫作品，將由 CLBT、樂天集團 R-TOON 兩方的編輯部以及日本特別審查員擔任評審，依照故事原創性和完成度、角色設定與視覺設計是否能吸引國際讀者為標準，評選出得獎者。獲獎者除了能得到獎金，還能加入文策院、CLBT 以及樂天集團合製計畫，於臺、日、韓、泰、美等多國市場出道；在得獎者作品發行規劃階段，將由文策院與臺灣創作者溝通、協助翻譯，由 CLBT 著手編輯與內容製作，完成的作品將於包括樂天集團 R-TOON 的各大漫畫平臺、臺灣CCC追漫台等國際漫畫平臺上架發行。

同時，本大賽將與日本漫畫 AI 翻譯新創公司 Mantra Inc. 合作，Mantra 所開發的多語言翻譯引擎「Mantra Engine」，為出版社及漫畫平台提供精準的翻譯與排版服務，這次也預計導入其與日本集英社、小學館、LINE Webtoon 合作時所使用的技術，協助中日文的翻譯作業。

「2025 國際條漫大賽」預計 6 月 20 日開始徵件，截止時間為 8 月 24日，投件者限臺灣創作者，故事類型不限，作品需為彩色條漫，預計 10 月公布評選結果並在日本及臺灣先後進行頒獎典禮。

2025 國際條漫大賽獎項包含：金獎（1 名，可獲得 100 萬日圓獎金）、銀獎（2 名，各獲得 50 萬日圓獎金）、特別評審獎、讀者投票人氣獎以及佳作，相信透過臺、日、韓三方協力製作、宣傳和發行，臺灣原創條漫將能將突破語言和文化的隔閡，成功擄獲國際讀者的關注，並在全球的條漫市場擴張版圖。更多相關資訊👉「2025 國際條漫大賽」活動