《去唱卡拉OK吧！大感謝祭》特典花絮一次打包 黑幫大哥x美聲少年完美合體

今年夏天繼續歡唱！《去唱卡拉OK吧！ 大感謝祭》6/13登場

由山下敦弘執導，綾野剛、齋藤潤共演的話題電影《去唱卡拉OK吧！》（日語：カラオケ行こ！）改編自漫畫家和山Yama的同名作品。自去年春節在台上映，叫好又叫座，各方粉絲包場發起不間斷，引發一系列「卡拉OK熱潮」。今年六月，為了感謝影迷們的大力支持，台灣片商也將再度推出《去唱卡拉OK吧！ 大感謝祭》，除了為粉絲們帶來全新特典「三方聯名B6小卡」，一次囊括主角聰實、狂兒和祭林組的全體大合照，以及原著漫畫的經典視覺，更將於正片開始前播映未公開花絮影片，包含飾演聰實的齋藤潤參加海選試鏡的珍貴影像，以及電影上映後，主要演員們參與海內外巡迴活動的舞台花絮，帶領觀眾們重溫《去唱卡啦OK吧！》的歡樂與感動。《去唱卡拉OK吧！ 大感謝祭》將於6月13日在台登場。

黑幫老大即將舉行一年一度的殘酷卡拉OK歌唱大賽，輸的人將接受老大的「私刑懲罰」。五音不全的成田狂兒（綾野剛 飾）為此傷透腦筋，恰巧天籟般的美聲傳來，讓他彷彿看見一線曙光，決定不恥下問地向合唱團中最強大的社長討教！就讀國三的岡聰實（齋藤潤 飾）是合唱團的社長，即將畢業引退的他，在區域大賽後突然被面貌兇惡的黑道大哥成田狂兒叫住，看著大哥有點靦腆地對他說：「我們去唱KTV吧！請教我唱歌！」儘管百般不願意，但為了生命安全著想，岡聰實仍硬著頭皮跟著狂兒踏入卡拉OK包廂，聽著狂兒用盡全身力氣吶喊唱出X Japan的高難度神曲<紅>，微妙的友誼也正在兩人之間發酵...... 凡場次開放後，至上映戲院購買《去唱卡拉OK吧！ 大感謝祭》電影票壹張，即可獲得「三方聯名B6小卡」壹張，數量有限，送完為止。更多電影資訊👉天馬行空粉絲團

《去唱卡拉OK吧！ 大感謝祭》。圖/天馬行空提供

《去唱卡拉OK吧！ 大感謝祭》。圖/天馬行空提供

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