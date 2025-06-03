《異能5：死了一個超人以後》擊退阿湯哥 惡角「朴珍榮」帥到沒天理

年度動作鉅獻《異能5：死了一個超人以後》上週五（5/30）在韓上映後，便以週末三天觀影人次38萬334名的成績，擊退第二名的好萊塢電影《不可能的任務：最終清算》的37萬876名，榮登週末票房冠軍！目前累積票房為37億韓元，在韓國知名電影網「NAVER」的觀眾評分高達9.17分，韓國知名電影院「MEGABOX」的觀眾評分8.6分，CGV電影院觀眾滿意度95%，口碑持續沸騰！

《異能5：死了一個超人以後》以刺激精彩的動作場面、逗趣爆笑的情節，以及安宰弘、羅美蘭、金熙元、劉亞仁、朴珍榮等演員精湛的演技，令許多觀眾都大讚不已，許多記者更紛紛掛名推薦本作，「體育京鄉」李多媛記者：「無極限的大爆發！爆笑有趣淨化人心！」、「體育首爾」徐智賢記者：「故事節奏快速，津津有味的臺詞，痛快的動作場面！」。

「GOT7」成員朴珍榮新作成「最帥惡角」！導演驚嘆：真沒法度地帥！

人氣韓團「GOT7」成員朴珍榮，以《柔美的細胞小將》、《未知的首爾》等戲劇作品展現獨特的演技魅力，他這次在《異能5：死了一個超人以後》中飾演「永春」一角，對於決定參演本作的原因，他表示：「首先因為是姜炯哲導演的作品，加上身為年輕演員的我，一聽到前輩們都會參演，當然沒有拒絕的理由。當我一知道這個故事後，就一直想著該如何詮釋『永春』這個角色，真的很榮幸能參演本作！」

朴珍榮這次首次飾演惡角，導演開玩笑地說：「其實惡角不用那麼帥呢，但朴珍榮演員那麼帥也沒辦法！」對於「永春」這個角色，朴珍榮表示：「『永春』在接受胰臟移植手術後變年輕了，是位居高位的人物，充滿著野心。在拍攝前和導演見了很多次面，一起努力塑造這個角色。」年度動作鉅獻《異能5：死了一個超人以後》6月在臺上映！

《異能5：死了一個超人以後》朴珍榮在本作中飾演「永春」一角，大展反派演技。圖/車庫娛樂提供

《未知的首爾》李在仁為大戰朴珍榮狂爬山練體能！朴珍榮甘拜下風：跟不上她！

《羽球少年團》李在仁近期在話題韓劇《未知的首爾》中飾演朴寶英的年幼時期，這次她在《異能5：死了一個超人以後》中飾演「琬書」一角，她表示：「我很喜歡超級英雄電影，我是看著那些電影長大的。而且也很想嘗試動作戲，很感謝導演給我這個機會，記得第一次和導演見面時，我就當場展現了踢擊，很幸運能參演這部作品！」對於「琬書」這個角色，李在仁表示：「『琬書』在接受心臟移植手術後，獲得強大的力量和快速的速度，在這部電影中展現許多武打動作。她從小心臟就不好，在父親的呵護下長大，當她獲得超能力後，就偷偷和同樣擁有超能力的朋友們見面了。」

李在仁也為了大量的動作戲做了不少準備，她表示：「為了增加基礎體能而開始訓練，有許多跆拳道吊鋼絲的動作場面，也為此不斷地練習。且為了配合和『永春』的對決場面，還第一次嘗試了武打戲，盡量不使用替身親自上陣。」朴珍榮則表示：「在仁演員去接受體能訓練時，我也跟著去一起練習武打動作。後來聽武術導演說，在仁演員還有特別接受爬山的特訓，雖然我也很努力在練體能，但還是跟不上她呢！」年度動作鉅獻《異能5：死了一個超人以後》6月在臺上映！

《異能5：死了一個超人以後》。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》李在仁為大戰朴珍榮狂爬山練體能！朴珍榮甘拜下風：跟不上她！。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》「GOT7」成員朴珍榮新作成「最帥惡角」！導演驚嘆：真沒法度地帥。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》李在仁近期在話題韓劇《未知的首爾》中飾演朴寶英的年幼時期。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》。圖/車庫娛樂提供

《異能5：死了一個超人以後》。圖/車庫娛樂提供