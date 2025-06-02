《F1電影》61歲布萊德彼特的極速浪漫 現役車手驚呼「史上最好看」

在台狂破7億票房的《捍衛戰士：獨行俠》製作團隊，繼率領阿湯哥征服天空後，這次找來「不老男神」布萊德彼特主演《F1電影》挑戰地表最極限速度！今年已61歲的小布堅持親自上陣，駕駛真實賽車直催油門，在時速300公里狂飆下，每次轉彎都僅用肉身抵抗破壞性極強的5G重力，一不小心就可能衝出賽道粉身碎骨，刷新他從影以來最玩命拍攝紀錄，讓人見識到小布對電影的熱情與敬業態度，超狂表現也讓多位搶先觀賞電影的現役F1®車手驚嘆「畫面超級震撼」、「我雞皮疙瘩好幾次！」，更封為「史上最好看賽車電影」，F1執行長Stefano Domenicali也表示「這是史上第一次電影與真實賽事，能有這麼精彩的結合，我覺得成果非常驚人」，讓影迷、車迷更加期待電影表現。

《F1電影》即將於6月底於全球上映，團隊特別趁在上週末摩納哥大獎賽開始前，邀請現役F1賽車手搶先觀賞電影。被粉絲封為「最帥車手」的法拉利車手Charles Leclerc興奮表示「劇情非常精彩，畫面更是震撼」，哈斯車隊的車手Esteban Ocon驚嘆「我從未看過這樣的畫面，真的超級沉浸，彷彿你在車裡感受真實速度感」。

亞洲最強的F1車手角田裕毅看完也表示「每個聲音細節都呈現得很真實，像是輪胎鎖死的音效，完全跟我戴著安全帽時聽到得一樣！」。除了車手好評滿滿，紅牛車隊領隊Christian Horner也大力讚賞製作團隊的用心，他表示「製作團隊做足功課，可以看出他們認真了解這項運動」，電影好口碑也迅速在賽車圈延燒開來。

讓《F1電影》博得車手好評的最大功臣，莫過於現役法拉利車手路易斯漢米爾頓，他曾拿下七座F1世界冠軍獎盃，首度跨足電影圈為《F1電影》擔綱製片，除了確保電影細節與真實賽場相符以外，他也在開拍前於洛杉磯為布萊德彼特上課，兩人在賽車場上實際教學，從剎車點、進彎點、彎頂點這些專業技術教起，漢米爾頓透露「一開始有幾度衝出跑道，差點就要撞上牆壁，但他很快就抓到訣竅，只需要再花時間專精技術就可以上場了！」。

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

布萊德彼特在片中親自駕駛賽車狂飆，每次轉彎都得承受高達5G重力橫向拉扯，若是一般人可能會直接休克暈厥，但他堅持不靠替身、不用特效，為的就是呈現最真實的畫面，讓觀眾享受腎上腺素狂飆的刺激體驗。

布萊德彼特在《F1電影》中飾演實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯，30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯(哈維爾巴登 飾)上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。《F1電影》以IMAX特製拍攝，並提供多種特殊放映規格，打造出全方位的沉浸式觀影享受，日前釋出各種版本的限定版海報，讓粉絲敲碗喊「我全都要！」。

《F1電影》將於6月25日(週三) 2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · ScreenX 同步上映。

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

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《F1電影》。圖/華納兄弟提供

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