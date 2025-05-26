《偷天盜日》小說改編 照顧一隻貓引爆全城黑幫追殺

以《黑天鵝》入圍奧斯卡最佳導演獎的戴倫艾洛諾夫斯基，最新犯罪動作鉅片《偷天盜日》(CAUGHT STEALING)，首支預告於5月22日上線。改編自查理休斯頓(Charlie Huston)同名暢銷小說，電影結合暴力街頭、黑色幽默與犯罪追逐，預告片一曝光便緊緊扣住觀眾神經。

飾演漢克的奧斯汀巴特勒，意外捲入一場牽涉巨額贓款的幫派衝突，來自各方的追殺逼他走上鋌而走險的逃亡之路，這場死亡遊戲將是對他生存本能的極限試煉。衝著戴倫艾洛諾夫斯基的響亮名聲，《偷天盜日》網羅影壇一線卡司眾星雲集，除了「貓王」奧斯汀巴特勒之外，華麗陣容還包括《蝙蝠俠》柔伊克拉維茲、《模範愛侶》李佛薛伯、《龍族前傳》麥特史密斯、《夜魔俠》「金霸王」文森唐諾佛利歐，以及拉丁饒舌歌手壞痞兔BAD BUNNY。

向來是影展獎季的熱門人選，戴倫艾洛諾夫斯基這次的最新力作，似乎與之前的作品有不一樣的面貌，與備受好評的《噩夢輓歌》、《黑天鵝》或是《我的鯨魚老爸》相較之下，《偷天盜日》是戴倫艾洛諾夫斯基商業動作片的首次嘗試，令粉絲們非常期待。在訪談中他提到：「我想好萊塢最成功的地方，就是作為娛樂產業的中心，我們平常生活壓力這麼大，我很想拍部有趣的電影，然後我看看我手上所有的劇本，最好玩的絕對就是查理休斯頓的《偷天盜日》了！」

在最新曝光的預告中，飾演漢克的奧斯汀巴特勒，替去倫敦的好友羅斯照顧家中的貓咪，卻意外捲入一場天大的誤會。俄羅斯人、波多黎各人、希伯來人等各路黑幫，為了羅斯藏匿的四百多萬美金贓款，對兩人展開鋪天蓋地的追殺，衰運纏身的漢克被迫走上瘋狂的逃亡之路，腎上腺素爆表的街頭飛車和槍林彈雨，看似聰明的計劃卻是最危險的失控惡夢，今年下半年最具有娛樂性的話題動作片，即將殺進電影院大銀幕！

《偷天盜日》故事講述曾經的高中棒球金童漢克湯普森，雖然已經不在球壇打拼，不過生活還算過得去。他有個很棒的女友，在紐約一間酒吧當調酒師，最愛的球隊也正在以黑馬之姿衝擊冠軍。某天，他的龐克鄰居羅斯請他幫忙照顧幾天的貓，卻讓漢克突然捲入一群來自各方的幫派分子之中，他們全部都想抓到漢克，問題是他卻一頭霧水不知道為什麼。面對來自四面八方的全面追殺，他只能靠著自己的機智和膽量，設法活下來並找出真相…9月12日（五）正式上映。

《偷天盜日》。圖/索尼影業提供

《偷天盜日》。圖/索尼影業提供