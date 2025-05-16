豬哥亮從喜劇天王到AI歌手〈阿爸的話〉台語單曲感受科技溫情

「喜劇天王」豬哥亮是台灣演藝圈的瑰寶，即便已經離世8年，他所留下的無數經典影劇依舊讓粉絲津津樂道，更是跨越不同世代，從上一代的阿公阿嬤到年輕男女都有豬哥亮的粉絲，日前在高雄流行音樂中心的2025「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，更讓「AI豬哥亮」重現大銀幕，再度唸出經典口頭禪掀起全場爆笑，如今由豬哥亮的長子謝順福、中華豬哥亮文化協會與甲上娛樂共同企劃製作，透過時下最新AI科技重現豬哥亮的動作、聲音拍攝，以「AI豬哥亮」的名義發行首支單曲〈阿爸的話〉及MV，於今日（5/15）豬哥亮逝世8週年紀念日上架，將再度掀起廣大「豬哥亮迷」的無限懷念。

豬哥亮是台灣綜藝圈的傳奇人物，雖在2017年因癌症辭世，享壽70歲，即便已經離開人世間，他依舊留下深遠影響，在電視台重播的節目仍維持穩定收視，在網路上的迷因文化也未曾消退，這些幽默梗圖讓人感受到他似乎未曾離開，還能繼續在數位世界裡發光發熱。有感於外界始終懷念豬哥亮，謝順福與甲上娛樂合作，透過先進的AIGC技術啟動重現傳奇人物豬哥亮計畫，將這位深具地方色彩與人情味的喜劇大師風采，再度活躍於螢光幕前。

「AI豬哥亮」將其獨特的台語幽默、豐富的肢體語言與即興反應以及動人歌聲，在虛擬舞台上與觀眾互動，重現他的經典演出，不僅是對豬哥亮演藝生涯的致敬，更是對台灣綜藝文化的保存與創新。無論是懷舊的中老年觀眾，還是年輕世代，我們將透過數位形象，讓大家再次感受到豬哥亮那份真誠、幽默與深厚的人情味。

全新單曲〈阿爸的話〉特別選在豬哥亮離世8週年當天發行，謝順福表示今年想做些不一樣的紀念活動，於是他便將父親生前耳提面命的叮嚀字句，集結創作成一首歌，其中歌詞「人生起起落落／運命浮浮沉沉」便是豬哥亮最常講的話，「我與妹妹謝金晶每年都會紀念爸爸，今年是8週年，就想要做一首以爸爸為角度來唱的歌曲」，而這次透過AI創作及拍攝MV，過程困難、具有挑戰性，但謝順福看到成果之後直呼一切都值得。

此次〈阿爸的話〉MV，特別邀請到新生代男星涂善存一人分飾兩角，同時扮演父親、以及長大後的兒子，涂善存首度挑戰演父親角色，不論是上一代的嚴父或新手父親，與《乒乓男孩》童星李星緯互動演出，展現感性演技，透過肢體語言及眼神表達對兒子的慈愛，演出非常精采。

MV中並穿插「AI豬哥亮」的演唱畫面，也讓這一位國寶級的喜劇天王再度「復活」，令人為之動容。甲上娛樂表示，未來將結合影一製作所及電視台的投資，推出一系列「AI豬哥亮」短影音及綜藝節目，繼續展現豬哥亮的無窮魅力。〈阿爸的話〉已於5月15日零時零分上架，各大數位平台、影音平台熱烈播映中。

台灣喜劇天王正式「復活」，「AI豬哥亮」發行首支單曲〈阿爸的話〉。圖/甲上娛樂提供