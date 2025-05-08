《頤和園》導演婁燁語出驚人「六四」是場「沒做好的性愛」

5月9日在台上映中國禁片《頤和園》，因片中主題涉及敏感話題「六四天安門事件」，《頤和園》導演婁燁對此表示「89年，整個就像就像是學生和政府的一次做愛，然後這做愛沒做好做的很難受，很不舒服，然後政府打了學生一個耳光。然後打的太重了、流血了，政府也知道，他覺得那個耳光打的太重了，它用之後的十年來找回這個過分的那個舉動。你從這個角度來看，六四和兩個人談戀愛是一模一樣的。中國用很短的時間結束了，六四的混亂，八九年的混亂。是用強硬的軍隊進入的軍隊軍事管制的方式。那麼實際上，中國是用之後的十年拼命的在不斷的向前發展，經濟更加的開放，更加的民主。

所有這一切就像一個一個他們之間發生的愛情一樣，所以說，我覺得就是說愛情實際上是整個世界的一個一片葉子，如果整個世界是一棵樹的話，愛情是他們的這棵樹上的一片葉子，那麼。一片葉子上面，你就可以讀到整個樹的資訊。所以不用這麼麻煩，我只要表達愛情就可以了。我說清楚了愛情，也就說清楚了這個世界。」

《頤和園》。圖/聯影電影提供

六四領袖吾爾開希：看了會想哭

六四領袖吾爾開希認為《頤和園》道出87年後的無奈、徬徨，天安門事件在片中只是一個背景。著墨六四是必然的，「天安門事件從四月十六日到六月四日，在北京幾乎沒有人不參加的，是當時極為重要的我們身邊發生的歷史，支持不支持學生不是對錯的問題，是良心的問題。」

吾爾開希表示：「六四在《頤和園》裡，婁燁的處理「沒有灑狗血，沒有政治性的著墨」，唯一開希有反駁的是，「當時學生是有秩序的，有恐懼，但沒有混亂，片中的混亂也許較符合外國人的想像，也許婁燁本人不在場不知道。」「我跟婁燁差不多同年次，基本上經歷很類似，我從這部電影裡可以看出婁燁想表達的個人情緒，其實有好幾個地方我看了會有想哭的感覺。」

《頤和園》。圖/聯影電影提供

一般認為《頤和園》在中國被禁理由為，電影講述自1980年代中期一直到2000年的愛情故事，涉及當時為大學生的主角們參與1989年北京六四天安門事件，以及男女演員全裸鏡頭有關。導演婁燁稱這部影片探討的是愛情，余紅和周偉最美好的瞬間是在頤和園湖面上泛舟的場景，這是片名《頤和園》的含義。

《頤和園》於5月9日全台上映，上映戲院為信義威秀影城、真善美劇院、喜樂時代影城南港店、光點華山電影館、誠品電影院、國賓長春影城、光點台北電影館、新店裕隆城威秀影城、桃園統領威秀、SBC星橋國際影城、台中王牌映画影城、豐原in89豪華影城、嘉義影食匯in89豪華影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城、喜樂時代影城高雄總圖店、高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄in89駁二電影院、花蓮鐵道電影院、金門金獅影城。凡購票及隨票贈送A3首週原文海報特典，數量有限，贈完為止。

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《頤和園》婁燁坎城照。圖/聯影電影提供

《頤和園》。圖/聯影電影提供

《頤和園》。圖/聯影電影提供

《頤和園》。圖/聯影電影提供