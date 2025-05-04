《蝸牛少女回憶錄》悲慘孤獨的青春 負重慢行終能抵達

想理解人生，需要回頭看；要過好人生，必須向前看！《蝸牛少女回憶錄》(Memoir of a Snail)故事講述熱愛蝸牛、喜歡閱讀但人生慘到不能再慘的emo少女葛瑞絲，因父母早逝，她與相依為命的雙胞胎弟弟被強行拆散，送往不同的寄養家庭，孤獨的她只有蝸牛作伴，像躲在殼裡逐漸封閉自己。就在生命看似無望之際，她意外遇見一位古怪卻溫暖的老太太，兩人展開一段充滿幽默且療癒的跨世代友情，也讓葛瑞絲再次勇敢活出最燦爛的自我。

奧斯卡最佳動畫片提名、動畫界最高榮譽安錫國際動畫影展水晶獎最佳影片，《巧克力情緣》導演亞當艾略特睽違15年心臟爆擊感動神作！《蝸牛少女回憶錄》以黑色幽默的怪誕喜感撫慰魔幻的悲劇人生，爆笑又令人心碎、孤獨卻閃閃發光，交織出一段你我成長路上，都能強烈共感的冒險風景與自我探尋。

「想理解人生，需要回頭看；要過好人生，必須向前看！」—— 丹麥哲學家 索倫齊克果（Søren Kierkegaard）

《蝸牛少女回憶錄》是奧斯卡金獎動畫導演亞當艾略特，繼《巧克力情緣》後第二部黏土動畫長片，同時也是他「三部曲的三部曲」系列中的第七部作品（包含三部極短篇、三部中篇、三部長片）。本片是一部獻給成人觀眾的停格動畫長片，以苦樂參半的口吻講述一位名叫葛瑞絲的孤獨女子，向她的寵物蝸牛傾訴自己人生故事的動人回憶錄。

本片以傳統、耗時的停格動畫藝術拍攝而成，片中每一個道具、場景與角色，都是由藝術團隊親手製作獨一無二的實體物件。花費將近一年時間，製作出7000個物件，數百隻手臂、眼珠與嘴型皆由手工打造，並由澳洲頂尖的停格動畫師逐格地移動角色，在黑暗中耗費上千小時賦予角色生命。

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供

全片未使用任何電腦特效（CGI）。在長達33週的拍攝期間，攝影團隊一共為200多個場景進行布光，並協助動畫師拍攝超過135000張照片，最終集結成這部作品。延續導演的創作脈絡，本片亦取材自他的家人與朋友，探討一些帶有黑暗面但極富人性與情感的議題，在幽默與溫情之間取得巧妙平衡。

繼廣受好評的《巧克力情緣》，由已故知名演員菲利浦西摩霍夫曼配音演出後，《蝸牛少女回憶錄》再度帶來一段奇異感人的成長故事。卡司陣容同樣堅強，由《繼承之戰》莎拉史努克、《犬山記》寇帝史密麥菲、《綠巨人浩克》艾瑞克巴納、《派特的幸福劇本》賈姬威佛、《艾蜜莉的異想世界》多明尼克皮諾、《刺殺傑西》尼克凱夫等國際知名演員獻聲演出大飆戲。

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供

亞當艾略特（Adam Elliot）｜澳洲知名奧斯卡金獎獨立動畫導演、視覺藝術家

本片導演亞當艾略特（Adam Elliot），他的動畫作品與影像創作風格極為獨特，自稱「黏土動畫傳記電影」——以黏土動畫形式呈現其家人與朋友苦樂參半人生的傳記式作品，筆觸中又帶有濃厚的同理心和幽默感。至今他已創作了七部動畫電影，包括新作《蝸牛少女回憶錄》、《巧克力情緣》、《Harvie Krumpet》、《Ernie Biscuit》、《Brother》、《Cousin》與《Uncle》。作品已獲全球百萬影迷盛讚肯定，參加超過上千個國際影展，並贏得超過百座獎項，包括2004年以《Harvie Krumpet》榮獲奧斯卡最佳動畫短片。此外，他還憑藉九次提名贏得六座澳洲影藝學院獎，獲獎次數為澳洲導演之最。

他的首部動畫長片《巧克力情緣》即榮獲2009年安錫國際動畫影展水晶獎最佳影片，並在2010年入選IMDb「影史250大最佳電影」，更被改編為百老匯音樂劇演出。睽違15年的長片新作《蝸牛少女回憶錄》，同樣榮獲2024年安錫國際動畫影展水晶獎最佳影片，並入圍奧斯卡及金球獎最佳動畫片，全球影評、影迷一致盛讚，充滿黑色幽默又令人感動噴淚！除了電影工作之外，亞當艾略特更於大學任教同時也熱愛繪畫，並在2024年底舉辦個人畫展。

《蝸牛少女回憶錄》本片導演亞當艾略特（Adam Elliot）。圖/好威映象提供

《蝸牛少女回憶錄》是我第七部以黏土動畫創作的電影。這是一段苦樂參半的回憶，由一位名叫葛瑞絲帕朵的孤獨女子娓娓道來，她向她的寵物蝸牛傾訴自己的人生故事。我的每一部作品，主角幾乎都是局外人；而我所關注的主題與敘事，也總是圍繞著「差異」及「異類」。我熱愛講述那些融合幽默和感傷的故事，那些反映日常生活縮影的片段，既歌頌生命中的歡樂時光，也不迴避生命所帶來的黑暗與考驗。

我的故事反映的是日常生活，我們可以感同身受的真實故事，可能來自朋友、古怪的親戚，以及街頭那些多采多姿的人們。我努力在幽默與哀愁、明亮與陰影、喜劇與悲劇之間取得平衡。三十多年來，我創作的初心始終如一：讓觀眾笑，然後讓他們哭。

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供

《蝸牛少女回憶錄》。圖/好威映象提供