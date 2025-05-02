《破·地獄》獲金像獎5大獎 5/3加長版家庭線催淚升級

香港電影《破·地獄》集合香港兩大喜劇泰斗黃子華及許冠文演出，本片以香港殯儀業為題材，透過道教喪禮科儀法事破地獄，探討人與人之間聯繫、生死議題。去年上映後，成為香港影史華語電影賣冠軍，創下1億6000萬（約6億7100萬台幣）的奇蹟票房，台灣也創下破2000萬的好票房。更接連獲得多個國際影展肯定，更獲得香港金像獎破紀錄的18項提名，並拿下五項獎項大獎肯定，特別推出加長版，讓故事更加完整，台灣也將在5月3日推出加長版的特別場，喜愛電影的觀眾千萬不要錯過。

電影《破•地獄》去年在香港及亞洲多地上映，打動人心的劇情獲得各地觀眾的熱烈回響，創下破紀錄的佳績。劇組也特別推出加長版本，讓故事更為完整，加回了之前為了篇幅被修短的衛詩雅和麵店老闆娘金燕鈴的互動及整段被刪除的黃子華與弟弟家人間的劇情，共計增加了十多分鐘，可以讓觀眾更了解故事主人翁的內心世界。

《破•地獄》不但獲得多個國際影展邀約，在周日頒發的香港金像獎更大有斬獲，獲得最佳女主角、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳原創電影配樂及主題曲等5項肯定，非常風光。尤其在衛詩雅獲得最佳女主角肯定時，配演哥哥的朱栢康在台下激動到大哭，顯現兩人兄妹情深，感情一路延申到戲外，兩人也深耕影壇多年終於共同獲得肯定。

為了慶賀電影獲大獎肯定，台灣將在5月3日於誠品戲院推出加長版的特別放映場，現場更免費加贈一張由設計大師方序中設計的國際版海報一張，喜歡電影的觀眾千萬不要錯過。詳細購票資料請見👉華映娛樂官方臉書粉絲團

《破•地獄》。圖/華映娛樂提供

《破•地獄》。圖/華映娛樂提供

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《破•地獄》。圖/華映娛樂提供

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