《榜上佳婿》中了狀元就送老婆 宋代寒門學子的逆襲

《​榜下貴婿》是落日薔薇創作的古代言情小說，由江蘇鳳凰文藝出版社於2022年12月1日出版。

故事講述江寧府的簡家經營金飾生意，是當地知名的老字號金鋪。​簡老爺希望以商賈之身躋身名流，遂廣撒網，資助多位寒門士子，期望從中選出理想女婿。​其中，陸徜是被簡家栽培的士子之一，亦是簡家女兒簡明舒暗許芳心的對象。​然而，陸徜志存高遠，心高氣傲，並未接受簡家的安排。​當他高中狀元後離開，簡家卻遭遇劫難，僅有簡明舒倖存，且失去了記憶。​為了保護她，陸徜謊稱她是自己的妹妹，從此簡明舒成為了陸明舒。​隨著時間推移，陸徜逐漸意識到自己的感情，悔恨當初的決定。​兩人共同經歷風雨，攜手面對過去的陰影，最終揭開真相，實現了彼此的承諾。

落日薔薇，晉江文學城簽約作者，擅長描寫古代言情題材。​已出版作品包括《全服第二》、《第一醫仙》、《九霄長歌》等。

《榜上佳婿》改編自落日薔薇的小說《榜下貴婿》。圖/擷取自微博

古裝愛情懸疑劇《榜上佳婿》由王子奇、盧昱曉、王弘毅、孔雪兒、鶴秋領銜主演。2025年4月25日播出。

本劇改編自落日薔薇的小說《榜下貴婿》，劇情講述江寧簡府千金簡明舒（盧昱曉 飾）在一次意外中墜崖失憶，躲過家族滅門慘案，並被心上人陸徜（王子奇 飾）所救。​為了保護簡明舒，陸徜謊稱兩人是兄妹，兩人以「偽兄妹」身份共赴京城考學。​在京城，簡明舒為了尋找自己的真實身份，開始探案解謎，逐漸揭開家族滅門的真相。​在陸徜的默默守護下，兩人歷經險阻，最終確認心意，共度餘生。

劇情巧妙地融合了滅門血案、科舉黑幕、偽兄妹情愫等多種元素，展現了角色間的深厚情感與成長歷程。​王子奇飾演的陸徜溫文爾雅、智勇雙全，盧昱曉則將簡明舒詮釋得堅強而柔情，兩人之間的化學反應令人期待。

《榜上佳婿》。圖/擷取自微博

「榜下捉婿」宋代科舉時代的婚姻風尚

北宋時期，街頭巷尾流傳著這樣一句調侃：「若要娶得美嬌娘，先中進士穿紫袍」。「榜下捉婿」之風盛行一時：每逢科舉放榜之日，京城的富裕人家便會傾巢而出，爭相挑選新科進士作為自己的女婿，甚至出現了「強行綁人成親」這樣令人啼笑皆非的場面。

例如，一代文豪歐陽修剛考中進士，就被他的恩師胥偃早早「預定」為自己的女婿；著名文學家李清照的父親李格非，也曾被當時的權臣王珪在放榜之際「捉」回家，成為了他的女婿；深受宋仁宗皇帝器重的大臣王拱辰，高中狀元後，便順理成章地成為了宰相薛奎的女婿；甚至連科舉中連續考中三元（鄉試、會試、殿試第一名）的馮京，都因為太過優秀而被各方權貴爭搶，險些遭遇「綁架」。

為何宋代時期人們對「榜下捉婿」如此熱衷呢？

首先，「考公上岸」意味著階層的飛躍。在宋代這個重文輕武的朝代，進士可以直接被授予官職，往往能在十年之內躋身權貴之列，堪稱古代的「公務員天花板」。其次，婚姻被視為一種「資源置換」。富商們希望通過與有潛力的進士聯姻來提升自己的社會地位，而出身寒門的學子則渴望通過婚姻獲得經濟上的支持。正如熱播劇《知否知否應是綠肥紅瘦》中，盛長柏高中之後，家門前車水馬龍，婚姻儼然成為了一種赤裸裸的「利益聯盟」。

《榜上佳婿》劇中女主父親「廣泛資助家境貧寒的讀書人」，實際上就是一種提前押注「潛力股」的策略；而男主陸徜為了避開權貴的拉攏，帶著母親一同前往京城，卻又因為一次見義勇為而捲入了豪門之間的恩怨情仇……這些引人入勝的情節背後，正是宋代「不問家世選拔人才，不看門第締結婚姻」這一歷史的真實寫照。

《榜上佳婿》。圖/擷取自微博

《榜上佳婿》。圖/擷取自微博

《榜上佳婿》。圖/擷取自微博

《榜上佳婿》。圖/擷取自微博

《榜上佳婿》。圖/擷取自微博

《榜上佳婿》。圖/擷取自微博

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