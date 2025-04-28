《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強獵人落難 殺人怪物絕境求生

二十世紀影業科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》(Predator: Badlands)將於11月5日（三）大開殺戒震撼大銀幕！星際獵殺者再進化，宇宙最強獵人反成獵物，而且獵殺目標更是不死之身？！

《終極戰士：殺戮星球》先前劇情保密到家，如今終於解禁，令本系列忠實影迷興奮不已。本片敘述宇宙最強獵人終極戰士身處危機四伏的神秘星球，但這次他並非因爲嗜血而大開殺戒，而竟是被逐出自己的家園，且被迫展開「獵殺訓練」，才能為自己贖回返家的資格！

本片爲從1987年由阿諾史瓦辛格主演的《終極戰士》以來奠定長達將近40年崇高科幻恐怖片地位的正宗系列作，更一雪前恥，繼大獲好評卻與院線無緣的《終極戰士：獸獵者》後重返大銀幕，更有包袱感十足的IMAX巨幕版！

《終極戰士：獸獵者》導演丹崔克坦伯格繼續執導，呈現一個更身歷其「痛」的世界，更邀到《巴布狄倫：搖滾詩人》演技派玉女艾兒芬妮驚喜加入，勢必賦予本系列全新氣象！丹崔克坦伯格與《終極戰士：獸獵者》編劇搭檔派屈克艾森再度執筆劇本，攝影指導傑夫卡特也應聲歸隊，《兔嘲男孩》奧斯卡提名美術指導師拉文森特打造超越想像的磅礴壯麗異星世界。《終極戰士：殺戮星球》將於11月5日（三）大開殺戒震撼大銀幕，IMAX同步獻映！

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供