《我命中注定的飯店》新人作家手撕文壇大老 憑創意野心逆襲出道

新生代小說家「柚木麻子」同名小說改編

鬼才導演 堤幸彥X百變女星Non 聯手出擊

《我命中注定的飯店》(The Hotel of my Dream)本片改編自日本文壇備受矚目新生代小說家柚木麻子人氣小說《私にふさわしいホテル》，由鬼才導演堤幸彥執導，找來人氣女星Non演出集瘋狂與多變於一身的女主角加代子一角。

Non此次火力全開，以各種復古又浮誇的百變造型登場，傳神地演繹出不得志、心懷不滿的情緒化作家形象，出色表現讓原著作者柚木麻子直言「超乎預期」！她表示在得知小說將被改編成電影後，一度擔心「在日本真的有不會讓人討厭、還能成功詮釋加代子這個角色的演員嗎？」，直到看見Non的演出後，才放下心中的大石頭。此外，另外兩位重要角色，加代子的大學學長遠藤、讓加代子懷恨在心的文壇大老東十條宗典，分別請來實力派男星田中圭和瀧藤賢一出演，兩人在片中和Non之間一段又一段瘋狂的鬥智對決，也是本片最大看點之一！

文豪的產地「山之上大飯店」實景拍攝

以華麗舞台道盡新銳作家的熱血與哀愁

本片也幸運地在「山之上大飯店」實景拍攝，作為故事的靈魂場景，座落於神保町舊書店街周邊，被譽為「為小說家而存在的飯店」，「山之上大飯店」多年來孕育無數文豪作家，包含川端康成、檀一雄、三島由紀夫等人都是這間飯店的愛好者。對此原著作者柚木麻子和導演堤幸彥都表示相當榮幸。

此外導演堤幸彥更直言這部作品之所以能如此動人，除了在「山之上大飯店」實景拍攝的歡樂氛圍，主要也得歸功於主演Non的魅力。就連和Non有多場精采對手戲的田中圭也對Non的演出大力讚賞，「有一場戲，Non要講一大段很長的台詞，她不但精準完成，還完美地接住了導演的節奏，現場所有人都忍不住為她鼓掌叫好！」原著作者柚木麻子表示，在拍攝期間自己看著演員們精彩的演出，不時會想起剛出道的自己，幾度落淚。本片不僅以華麗、幽默地方式帶領觀眾一窺文壇名人光鮮亮麗背後，不為人知的辛酸煎熬，也展現新人作家渴望對抗傳統，開創新時代的傲氣和理想。

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供

對抗文壇的權威與體制

一場痛快又啼笑皆非的文壇復仇記

《我命中注定的飯店》(The Hotel of my Dream)，故事講述一心想成為小說家的新人獎得主加代子（NON 飾），出道作品慘遭文壇巨擘東十條宗典（瀧藤賢一 飾）無情痛批，落到連出版的機會都沒有。她會將這場恩怨拋諸腦後嗎？當加代子好不容易住進所有文人夢想中的「山之上飯店」，她卻發現住在樓上房間的客人居然是…東十條！

大學時代的學長、如今是大出版社王牌編輯的遠藤（田中圭 飾）是她唯一的盟友，兩人決心打破出版界的潛規則，聯手對抗文壇的權威與體制。加代子憑著異想天開的策略，成功破壞東十條的寫作計畫，讓他錯過了文學雜誌的截稿日，然而，這將是更多不幸與試煉的開始。加代子與東十條的宿命對決有如天雷勾動地火，沒完沒了地展開。下剋上，這是一場痛快又啼笑皆非的文壇復仇記。

由日本金獎導演堤幸彥執導，改編自柚木麻子的同名小說。主演包括天才女星NON、田中圭、瀧藤賢一，攜手田中美奈實、服部樹咲、高石明里、橋本愛等實力派演員，共演一齣荒謬、熱血又療癒的逆襲喜劇！5月23日上映。

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供

《我命中注定的飯店》。圖/天馬行空提供