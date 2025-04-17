《血謎拼圖》金多美x孫錫求 聯手追兇每塊拼圖都是死亡預告

接檔熱門口碑韓劇《揭密最前線》、《狂醫魔徒》，由《梨泰院 Class》金多美、 「叔系男神」孫錫求主演的最新犯罪驚悚劇《血謎拼圖》於宣布5月21日在Disney+ 獨家上線。

《血謎拼圖》將於5月21日一次首播前六集，故事講述高中生尹異羅見到叔叔被刺殺倒在血泊中後，在屍體旁意外發現一片拼圖，在被警方詰問時，她無法解釋自己為何出現在犯罪現場，也回答不上警方的任何提問，因此很快成為這場兇案的頭號嫌疑人。十年後成為犯罪側寫師的尹異羅，再次被捲入一系列謀殺案中，每位受害者身邊都有一片拼圖，與當年叔叔的命案現場如出一轍。

《血謎拼圖》由金多美（曾出演《梨泰院 Class》、《那年，我們的夏天》）飾演犯罪分析師尹異羅；孫錫久（曾出演《地下菁英》、《我的出走日記》）飾演執著又多疑的警探金瀚泉；金成畇（曾出演《MOVING異能》、《熱血司祭》）則飾演警隊隊長梁正護；玄鳳植（曾出演《苦盡柑來遇見你》、《江南B-Side》）飾演菜鳥警探崔算。《血謎拼圖》由李銀美（曾執筆《如蝶翩翩》、《隧道》）擔任編劇，以及尹鍾彬（曾執導《毒梟聖徒》、《北風》）執導。

《血謎拼圖》是即將加入Disney+ 強大韓國娛樂內容的最新作品陣容之一，Disney+ 今年已推出調查懸疑韓劇《揭密最前線》，憑藉層層堆疊、步步反轉的推理劇情締造好口碑，而醫療驚悚韓劇《狂醫魔徒》更是以主演不斷突破的神級演技與刺激故事，成為全球Disney+ 首播收視成績最高的韓劇。

2025年更有源源不絕的全新力作，包括柳承龍主演的尋寶冒險《下流大盜》，以及集結全智賢、姜棟元、《星際爭霸戰》趙約翰、《史賓賽的機密任務》麥克加斯頓等超強卡司的國際陰謀大作《暴風圈》，請粉絲們敬請期待。全新犯罪驚悚韓劇《血謎拼圖》將於5月21日在Disney+ 獨家上線。

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供

《血謎拼圖》。圖/Disney+提供