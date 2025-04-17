《沈睡的水下巨人》陳竹昇用台語說海 李哲藝用音樂寫浪

琅琅悅讀／ 牽猴子
《沈睡的水下巨人》。圖/牽猴子提供
《沈睡的水下巨人》。圖/牽猴子提供

台灣第一部以「沈船」為主題的《沈睡的水下巨人》，將於 4 月 25 日上映，4月14日釋出最新預告，片中除了呈現出海洋的壯麗與哀愁外，震撼壯闊的配樂以及活潑生動的旁白也成一大亮點。電影配樂全在台灣製作，由「灣聲樂團」擔綱演出，樂團集結全台灣最頂尖、深耕台灣、擁有完整古典教育歷練的年輕音樂家，以磅礴音樂烘托影像情緒。

音樂總監李哲藝表示，電影本身沒有對白，因此這部片音樂扮演非常重要的角色；旁白則請來以草根形象深植人心的演員陳竹昇，他也加入了的元素，用滿滿的台灣味訴說著屬於台灣的海洋故事。

入圍過44次金曲獎的音樂總監李哲藝表示，導演李景白一開始就給了他非常大的創作空間，《沈睡的水下巨人》沒有角色跟對白，也並非靠劇情推動，因此，很多導演想傳達的東西，只能透過畫面、配樂及旁白呈現，而音樂的任務就是要承接這些抽象的意念，補足觀眾在情感上的連結。

李哲藝分享，在創作過程中，其實也伴隨著一種「使命感」，因為《沈睡的水下巨人》是希望觀眾能真正認識台灣海洋的現況與價值，且意識到永續的重要性。他強調，這份情感非常強烈，讓他在作曲時不只是單純完成配樂，而是盡可能讓音樂去推進、放大那份感動和省思。

《沈睡的水下巨人》。圖/牽猴子提供

「保護海洋真的非常重要，一刻都不能停止、不能再延遲。」李哲藝提到，這部片最打動自己的地方是，台灣有這麼美的海洋資源，卻因為大家看不到，就忘記去珍惜，為了提醒大家海洋的美好就在身邊，導演透過鏡頭記錄沈睡在海底的「鋼鐵巨人」，他也希望音樂能帶觀眾一起走進那片看不見但真實存在的海，感受到它的美麗，也理解保護它的急迫性。

擔任旁白的陳竹昇表示，在接下這個任務之前，他就覺得這題材的製作非常具挑戰性，對於導演能有這樣的想法與執行能力深感佩服，因此二話不說馬上答應。但他也坦言，自己並不是一個「很海洋」的人，比起「海」，自己接觸更多的是「山」，這次出演旁白，算是進入一個全新的世界，重新認識台灣的海洋，過去都是透過新聞、社群得知海洋汙染，經過參與電影旁白的過程中，才更深刻體會到海洋問題的嚴重性。

《沈睡的水下巨人》旁白陳竹昇與導演李景白。圖/牽猴子提供

陳竹昇認為自己就像是個說書人，透過聲音表情的演繹，用更輕鬆的方式拉近與觀眾的距離，他也在旁白裡加入台語的元素，用滿滿的台灣味訴說著屬於台灣的海洋故事。他提到，導演的鏡頭讓他看到海底的世界，他也希望透過自己聲音的詮釋，帶領觀眾身歷其境潛入深海。

《沈睡的水下巨人》將於 4 月 25 日全台上映，採用 8K 120幀的業界最高規格拍攝，以最高畫質拍攝魚群穿梭在沈船間繽紛綺麗的畫面，也揭露了人類對海洋生態的破壞，台灣這些年來從匱乏走向富裕，水面下的世界卻從富裕走向匱乏，因此《沈睡的水下巨人》非常適合各企業、社團、學校包場，一起關注多采多姿的海洋。更多詳情👉《沈睡的水下巨人》官方臉書

演員陳竹昇擔任《沈睡的水下巨人》旁白。圖/牽猴子提供

《沈睡的水下巨人》灣聲樂團音樂總監李哲藝。圖/牽猴子提供

《沈睡的水下巨人》灣聲樂團動員30位音樂家大陣仗演奏配樂。圖/牽猴子提供

《沈睡的水下巨人》。圖/牽猴子提供

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