《鬼房客》便宜凶宅住不得 怪事連連還藏BL火花

租屋族大多對「鬼」故事略有耳聞，無論是屋況極差、不可寵不可補助，還獅子大開口的頂加套房；還是如「錦新大樓」「西寧國宅」等靈異事件頻傳的老舊物件，都讓租屋族提心吊膽。

泰國全新恐怖電影《鬼房客》（英文片名：The Tenant）啟發自真實事件，描述年輕的設計師馬奇為了省錢搬進一棟租金很便宜的公寓，後來才知道曾經有一名孕婦在這棟公寓裡自殺，隨著時間過去，他漸漸發現這裡的房客們不太對勁，這棟公寓似乎隱藏著什麼更可怕的秘密。《鬼房客》以貼近觀眾的題材引起廣大共鳴和恐懼，上映首週即奪得泰國新片票房冠軍。《鬼房客》4月25日全台上映。

拍攝恐怖電影時不乏會出現一些無法解釋的神祕現象，在《鬼房客》中飾演Nit的女星「Proud」烏魯差西里猜翁薩庫爾(Urucha Sirichaiwongsakul)就表示劇組中曾有人在片場撞鬼：「他有一次途經二樓一間房間，好像是廁所之類的，就往裡頭瞥了一眼，看見一隻女人的手伸了出來，但迅速地消失了，當他跑進去卻發現沒有半個人。」飾演公寓管理員蒂妲阿姨的「Aew」安帕普西特(Ampha Phusit)也表示：「從公寓的外觀開始就很可怕」。

讓劇組在開拍前準備了完整的開鏡祈福儀式，拜拜祈求一切順利。而《鬼房客》男主角「Pepo」努查潘帕拉馬查倫羅傑(Nutchapan Paramacharenroj)則說：「他們先傳給我一張公寓的照片，光看起來就很可怕。詮釋這個角色困難的地方在於要了解他的價值觀，而且觀眾會一起見證他的成長。」

《鬼房客》。圖/車庫娛樂

本片男主角「Pepo」此前以出演Netflix夯劇《轉學來的女生》和泰國熱門影集《賀爾蒙》聞名，這回首度擔綱恐怖片，被問及是否容易受驚嚇時，他表示有時一個人走在路上會有點害怕，但身旁有人就還好。想透過《鬼房客》讓觀眾思考究竟「是人還是鬼更恐怖」。

多才多藝的他不只演藝事業蒸蒸日上；同時也經營著一家咖啡廳，並經常到各國參加咖啡師比賽，搭配迷人笑眼，擄獲不少粉絲的心。在《鬼房客》中「Pepo」甚至還與飾演隔壁房客的「Boss」蓬皮帕庫尼頌(Pornpipat Kunisorn)有著淡淡的BL情愫！讓不少進場觀眾相當驚喜。《鬼房客》4月25日忌屋出租。

《鬼房客》。圖/車庫娛樂

《鬼房客》。圖/車庫娛樂

《鬼房客》。圖/車庫娛樂

《鬼房客》。圖/車庫娛樂

《鬼房客》。圖/車庫娛樂

《鬼房客》。圖/車庫娛樂

《鬼房客》。圖/車庫娛樂

《鬼房客》。圖/車庫娛樂

《鬼房客》。圖/車庫娛樂