4月必看10部片單：《吸血鬼：諾斯費拉圖》《蜚語》《惡童無懼》《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》等精彩不斷

CATCHPLAY+影音平台公布4月上架新片，帶來多部強檔新作，橫跨恐怖、災難、動畫、驚悚與話題影集，精彩不斷。其中，由鬼才導演羅柏艾格斯Robert Eggers執導的恐怖翻拍鉅作 《吸血鬼：諾斯費拉圖》（Nosferatu） 將於 4 月 8 日飆速上架。

這部翻拍自103年前吸血鬼始祖電影的血色童話，以不寒而慄的恐怖氛圍和獨特的哥德式美學擄獲一票影迷。而過去以小丑「潘尼懷斯」一角爆紅的瑞典男星比爾史柯斯嘉Bill Skarsgård，這次再度挑戰詮釋本片的恐怖化身奧洛克伯爵，負責嚇人的他則表示在拍攝某場關鍵戲時，自己也快被嚇死！這場戲中，比爾史柯斯嘉從棺材醒來，他必須與老鼠及蛆蟲一起關在狹小漆黑的空間裡，他說：「棺材裡的老鼠跟蛆都是真的，我當時戴著特殊隱形眼鏡，近乎全盲，我只好把注意力集中在表情管理上，因為我必須維持棺材打開時瞬間的表情，沒想到這時候剛好有一隻老鼠爬到我額頭上，我超怕他會咬掉我的鼻子，當導演下令開啟棺材時，我的表情超驚恐，而這畫面根本不能用，只好全部再重來一次。」

《吸血鬼：諾斯費拉圖》。圖/CATCHPLAY+提供

本月電影片單話題不斷，恐怖驚悚、家庭糾葛、奇幻動畫與療癒美食，4 月的 CATCHPLAY+ 片單話題滿滿，讓影迷一次滿足各種觀影需求，立即鎖定，別錯過每一部精彩新作！

🎬電影

4/2《末日小隊請登入》：史上第一部全片取景於電玩世界的紀錄片，3 位法國玩家於疫情期間沉浸式遊玩 963 小時，透過虛擬世界映照人性的真實。

《末日小隊請登入》。圖/CATCHPLAY+提供

4/2《非普通家家族》：韓國影壇實力派卡司金喜愛、薛景求、張東健主演，以撼動人心的家庭糾葛創下 32 億韓元票房佳績。

《非普通家家族》。圖/CATCHPLAY+提供

4/7《吸血鬼：諾斯費拉圖》：經典恐怖片翻拍，帶來全新驚悚體驗。

《吸血鬼：諾斯費拉圖》。圖/CATCHPLAY+提供

4/5《404宿靈速速逃》：獨家上架的泰式恐怖喜劇，遊走在驚嚇與爆笑間，當房地產騙子遇上「千年房東」鬼魂，各路薩滿與巫師的荒誕對決即將展開。

《404宿靈速速逃》。圖/CATCHPLAY+提供

4/11《藍色恐懼》數位修復版：日本動畫教父今敏的動畫神作，開啟心理驚悚電影全新紀元的影史傳奇。

《藍色恐懼》。圖/CATCHPLAY+提供

4/18《蜚語》：今年坎城影展笑聲不斷的怪奇政治諷刺片，奧斯卡影后凱特布蘭琪Cate Blanchett再展精湛演技，化身國際領袖，在迷霧森林中迎來荒誕失控的崩潰時刻。

《蜚語》。圖/CATCHPLAY+提供

4/22《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》：現象級動畫的震撼完結篇，以重新剪接的劇場版呈現。

《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》。圖/CATCHPLAY+提供

4/24《危機航線》：天王劉德華自製自演的英雄災難片。

《危機航線》。圖/CATCHPLAY+提供

🎬劇集

4/16《暗黑獵殺者》：紐西蘭犯罪驚悚影集，4月16日上架，講述低調的清潔工喬，實則是惡名昭彰的連環殺手「基督城劊子手」，然而當一名模仿犯開始複製他的行兇手法，這場「殺人狂 vs. 殺人狂」的致命對決正式開啟！

《暗黑獵殺者》。圖/CATCHPLAY+提供

4/18《下山吃飯》：日劇，4月18日上架，帶來溫暖的療癒系美食之旅，短短八集中，主角登上不同山頭，品嚐各地美食，透過簡單而動人的故事，展現每一次獨自進食的幸福感，搭配溫暖色調與誘人食物特寫。

《下山吃飯》。圖/CATCHPLAY+提供