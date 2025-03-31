第五屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮 幕後藏鏡人閃耀舞台

國家影視聽中心於2021年起發起「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」，3月28日以 ”Shout out to” 作為今年主題舉辦第五屆，致敬來自電影、電視及廣播三個專業領域的工作者，並在一年一度的盛會中「翻轉舞台」，讓社會大眾看見那些默默耕耘的幕後藏鏡人，以掌聲感謝他們的貢獻，也讓有志投入影視聽產業的年輕世代找到學習與仿效的典範。

影視聽中心今年同樣力邀中華民國電影導演協會、中華民國電影攝影協會、楊士琪紀念獎委員會、台灣影評人協會、台北市電影戲劇業職業工會、中華電影製片協會、中華民國廣播商業同業公會、中華民國剪輯協會、台北市影片商業同業公會、中華編劇學會，及中華民國電影創作協會共襄盛舉「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」，他們的專業貢獻豐富影視聽史研究，也為人們保留共同的文化記憶。國家電影及視聽文化中心褚明仁董事長表示：「這些影視聽工作者長期都在幕後努力，平常也很低調，不習慣走星光大道。每年一次的共頒真的是希望邀請自家人來同樂！大家平常投入自己所熱愛的工作、現在一起見證彼此的付出。」

首先由影視聽中心褚明仁董事長頒發「年度影視聽遺產保存貢獻獎」，頒給投入影視聽產業近七十年的張宗榮先生。少年時期就在九份昇平戲院擔任電影辯士的他，以精湛口才為彼時的觀眾帶來即場解說。之後更投身台語廣播、電視戲劇製作，更在閩南語連續劇《俠士行》以「錢來也」的角色紅遍大街小巷！去年，張宗榮先生將多年來製作的廣播電視節目專業母帶、劇本等創作文物捐贈給影視聽中心，為影視聽文化發展留下重要見證，也為人生留下精彩故事。

引言人褚明仁董事長興奮表示張宗榮張大俠是他從小的偶像！今天能頒獎給張大俠特別榮幸，褚董事長現場更即興表演華視製播的閩南語古裝連續劇，《燕雙飛》的開場古文，鏗鏘有力的回味彼時經典大戲，引爆現場一陣熱烈掌聲！

影視聽中心褚明仁董事長現場更即興表演閩南語古裝連續劇《燕雙飛》的開場古文。圖/國家影視聽中心提供

影視聽中心褚明仁董事長（圖左）頒發「年度影視聽遺產保存貢獻獎」給投入影視聽產業近七十餘年的張宗榮先生（圖中）。圖/國家影視聽中心提供

「傑出編劇工作者」由台灣資深編劇杜政哲拿下。代表作有《流氓教授》、《光陰的故事》、《16個夏天》、《華燈初上》等劇，是金鐘獎常客、也曾以《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍金馬最佳改編劇本獎，2024年的編劇作品《有生之年》更成為當年度現象級台劇！杜政哲上台致詞表示：「這個獎是編劇同業推舉出來的，我覺得意義特別重大。我很早就寫劇本了，從三台剛開始、還沒有民視的時候。但我自己很喜歡工作啦，我應該不會退休，到死之前都不會退休！」他更直言，近幾年最有成就感的一件是就是成立了編劇公司，讓編劇也可以享有勞健保、年休和員工旅遊，「我不知道這件事在台灣可以發揮多大的作用，但在我還有能力的時候，我都希望把我可以幫助到的，盡量傳承下去。」

「傑出編劇工作者」由台灣資深編劇杜政哲（圖右）拿下，影視聽中心董事蔡國榮（圖左）頒獎。圖/國家影視聽中心提供

「最佳新導演」則是以首部長片《春行》獲得各界好評的雙導演組合彭紫惠、王品文獲得。兩人用超16毫米底片拍攝，讓一對中年夫妻訴說生命無常的無奈和遺憾，唯美細緻的鏡頭語言在國際間贏得關注，世界影人再次肯定台灣潛力無限的創作能量。王品文感性發表感言：「在拍攝電影以前，我們想問的是：電影是什麼？現在我認為電影是一種持續的行動。」同時表示希望這個獎能在今天獻給在創作道路上，依然在掙扎前行的創作者們。

「最佳新導演」則是《春行》的雙導演組合彭紫惠（圖右）、王品文（圖左）獲得，楊雅喆導演（圖中）頒獎。圖/國家影視聽中心提供

此外備受關注的「楊士琪紀念獎」由馬來西亞出生的台灣導演廖克發獲得！過去紀錄片作品關注東南亞華人歷史，以深刻紮實的田野調查功力為真相敘事，2024年推出的新作《由島至島》以290分鐘的篇幅震撼觀影者，氣勢磅礡的拿下第61屆金馬獎最佳紀錄片、台北電影獎最佳紀錄片等肯定，不僅補上當代歷史課本缺失的篇章，獨特的影像論述更充分發揮楊士琪精神。

頒獎人為楊士琪紀念獎委員會代表、金馬剪輯大師廖慶松，身為當年《兒子的大玩偶》的剪接師並經歷「削蘋果事件」，他感性表示：「楊士琪記者做了一件當年沒有記者敢做的事。」同時進一步說明，廖克發導演以馬來西亞僑生的身份，透過影像鑽研父執輩的歷史真相，「我們認為他的創作能代表楊士琪紀念獎的精神，面對逆境、堅持理想、開創新局。」

「楊士琪紀念獎」由馬來西亞出生的台灣導演廖克發獲得。圖/國家影視聽中心提供

「楊士琪紀念獎」頒獎人金馬剪輯大師廖慶松（圖右），引言表示：廖克發（圖左）的創作能代表楊士琪紀念獎的精神。圖/國家影視聽中心提供

廖克發導演表示：「我之前還是廖慶松的學生的時候，他分享《悲情城市》去威尼斯參展，那片子是偷渡出去的。」廖克發說，彼時的電影工作者如果要把片子帶出國，不是帶硬碟或隨身碟，而是好幾本電影膠卷的拷貝片，「一部片子的重量不是一個導演揹得起的，其實要好幾個人分擔揹著片子出去。」廖克發接著說，這些電影工作者背負著攜帶「禁片」的風險、依從心中的信念行動。「這些小小個人的抵抗、執著，是一直以來我很喜歡的一件事，有些時候這些人不會站到檯面上。」拍攝紀錄片讓廖克發接觸曾經在見證歷史現場、形形色色的人們，「能夠和這些人見面、承擔他們某種記憶的重量，我覺得是讓我的生命更豐富的過程，他們也提醒著我，不要那麼容易對世界妥協。」

隨著第五屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」圓滿落幕，三月底的最後一個週末同樣迎來國家影視聽中心47週年慶系列活動「小城映相館」！3月29日週六晚間將在戶外廣場免費舉辦《小城故事》數位修復版世界首映場，當天更推出浪漫市集、占卜巷、老歌咖啡等互動體驗，期待和觀眾影迷一起重返1980年代！更多最新資訊👉國家電影及視聽文化中心粉絲專頁

第五屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」得獎者們。後排左起：林文淇、黃孝儀、廖克發、杜政哲、鍾劼璋、陳博文、蔡曉松、謝佳錦、洪健倫、楊皓鈞；前排左起：蘇明傳、王淑芳、林治文、鍾佳瑩（阿雅）、彭紫惠、王品文、張宗榮與其家屬。圖/國家影視聽中心提供