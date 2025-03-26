《衝出迷境》一人創作驚艷奧斯卡 詩意動畫詮釋勇氣之旅

★全台衝破千萬票房，橫掃奧斯卡金像獎、金球獎、歐洲電影獎的《喵的奇幻漂流》導演金茲斯巴洛迪斯一鳴驚人影壇動畫電影，在台首度正式上映。

★勇奪2019年安錫動畫影展另類長片競賽首獎，獲邀臺中國際動畫影展開幕片、東京國際影展、倫敦國際動畫電影節、錫切斯奇幻影展等近二十個國際影展殊榮。

★耗時三年半，一人導演、編劇、製作、配樂、剪接嘔心瀝血首部長片動畫，爛番茄知名影評網站滿分推薦。

《衝出迷境》(AWAY)故事講述，少年揹著降落傘在陌生異地醒來，黑色靈魂緊隨在側試圖吞蝕他，他只能憑一台摩托車、一只背包，及一隻小鳥的陪伴，克服心中恐懼，展開冒險。沿途奇特的風景、際遇及珍貴的友情，都讓他更加堅定找到回家的路。《喵的奇幻漂流》導演金茲斯巴洛迪斯作為初試啼聲的第一部動畫長片，耗費花費3年半的時間，一人獨立完成編劇、動畫製作、電影配樂以及全數後製工程，才完成這部嘔心瀝血之作，電影中虛實交錯的旅程，不只反映了導演獨力完成長片的心路歷程，還有他面對人生突破困境的勇氣與反思。

本片導演金茲斯巴洛迪斯，出生於1994年，是一名拉脫維亞動畫導演。初試啼聲首部長篇動畫《衝出迷境》於2019年在法國安錫影展一鳴驚人勇奪大獎，不僅入圍全球多個影展，也讓奠定他在國際動畫界的地位，暌違五年再交出最新力作《喵的奇幻漂流》，不僅一舉入圍坎城影展，並連戰皆捷代表拉脫維亞參加奧斯卡最佳國際電影，也黑馬榮獲奧斯卡金像獎、金球獎、歐洲電影獎最佳動畫電影，也於全世界獲得極高票房成績。4月11日台灣上映。

《衝出迷境》。圖/光年映畫提供

《衝出迷境》。圖/光年映畫提供

《衝出迷境》。圖/光年映畫提供

《衝出迷境》。圖/光年映畫提供

《衝出迷境》。圖/光年映畫提供

《衝出迷境》。圖/光年映畫提供