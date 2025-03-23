《天作之合》蜘蛛夫人、美國隊長與驚奇先生陷入三角戀

當全世界的觀眾仍然沉醉於《之前的我們》中的虐心結局無法自拔，導演席琳宋備受各界期待的年度愛情新片，《天作之合》(MATERIALISTS)曝光首支預告片。由「蜘蛛夫人」達珂塔強生飾演的戀愛顧問，發現自己陷入感情的抉擇難題，一邊是多金幽默的帥氣「驚奇先生」佩德羅帕斯卡，另一位則是仍舊為夢想打拼的前男友「美國隊長」克里斯伊凡，理想與現實的拉扯，三位高顏值明星在人生的道路上，為了愛與自我價值，是否能找到最適合他們的天作之合，令全球影迷相當期待。

好萊塢最搶手新銳導演，席琳宋首部長片《之前的我們》推出之後，旋即成為眾多影評和觀眾心中的年度電影，因緣際會真實又揪心的愛情故事，後勁之強讓不少人看完電影許久，仍舊能感受到那遺憾的心痛。

《之前的我們》獲得2024年奧斯卡獎提名最佳影片與最佳原創劇本，今年A24趁勝追擊與席琳宋再度合作，帶來又一部現代愛情經典，主演達珂塔強生也大讚與席琳宋拍攝電影實在太美妙了，「不管是做為一位導演，一位創作者，還是一個人，我都愛死她了！」與達珂塔強生演對手戲的兩位當紅男星，克里斯伊凡以及佩德羅帕斯卡更是許多粉絲眼中的天菜，大家夢寐以求卻從沒想過會成真的這個愛情片神仙組合，讓許多人大嘆真的是左右為難，不能全都要嘛！

在《天作之合》預告片中，達珂塔強生飾演在紐約打拼，充滿抱負的年輕戀愛顧問露西，想不到戰無不勝的她，在一場婚禮遇到了業界傳說中的「獨角獸」，眾人幻想中的黃金單身漢，擁有名車和一千兩百萬美金的豪宅，幽默風趣又有品味，簡直完美。但是在命運的作弄下，仍在為五斗米折腰的前男友，卻在此時又闖進她的人生，「當我看著妳的臉，我看到皺紋和長得很像妳的小孩。」一直深愛她的前男友，讓露西開始重新思考人生的價值，愛情、婚姻、物質和現實，今年最扎心動人的愛情喜劇，將喚起妳心中深處的悸動！《天作之合》即將上映。

《天作之合》(MATERIALISTS)。圖/擷取自IMDb